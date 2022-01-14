Mete Kalkavan 31. kez Sivasspor'un maçını yönetecek

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - DG Sivasspor- Trabzonspor maçının orta hakemi olarak atanan Mete Kalkavan, kırmızı-beyazlı takımın 31. kez maçını yönetecek.

İstanbul Bölgesi Süper Lig hakemlerinden Mete Kalkavan, Sivasspor'un 31. kez maçını yönetecek. Hakem Mete Kalkavan'ın düdük çaldığı geride kalan 30 müsabakada Sivasspor 10 galibiyet alırken 8 kez de berabere kaldı. Yiğidolar, geride kalan 12 maçtan ise mağlubiyet ayrıldı. Kalkavan bu sezon üçüncü kez Sivasspor maçı yönetecek. Sivasspor, hakem Mete Kalkavan'ın yönettiği maçta son olarak bu sezon deplasmanda Başakşehir ile karşılaşmıştı.

Mete Kalkavan'ın yönettiği Sivasspor maçları ve skorları şöyle:

Beşiktaş-Sivasspor: 0-1

Eskişehirspor-Sivasspor: 2-1

Sivasspor-Bursaspor: 2-1

Sivasspor-Kardemir Karabükspor: 3-1

Sivasspor- Beşiktaş : 3-0

Kardemir Karabükspor-Sivasspor: 1-0

Beşiktaş-Sivasspor: 3-2

Mersin İdmanyurdu-Sivasspor: 2-2

Sivasspor-Kardemir Karabükspor: 2-0

Trabzonspor-Sivasspor: 2-3

Sivasspor-Başakşehir FK: 2-2

Sivasspor-Antalyaspor: 0-0

Kayserispor-Sivasspor: 1-1

Sivasspor-Eskişehirspor: 2-0

Eskişehirspor-Sivasspor: 2-2

Sivasspor-Yeni Malatyaspor: 4-0

Kasımpaşa-Sivasspor: 2-3

Gençlerbirliği-Sivasspor: 4-0

Yeni Malatya-Sivasspor: 1-0

Göztepe-Sivasspor: 1-0

Sivasspor-BB Erzurumspor: 2-2

Alanyaspor-Sivasspor: 2-0

Bursaspor-Sivasspor: 3-2

Sivasspor-Beşiktaş: 1-2

Sivasspor-Konyaspor: 2-0

Sivasspor-Galatasaray: 2-2

Sivasspor-Kayserispor: 0-2

Sivasspor-Trabzonspor: 0-0

Sivasspor-Antalyaspor: 2-2

Başakşehir FK-Sivasspor: 2-1 - SİVAS