Mesut Urgancılar: Sergen Yalçın'ın yeni kontrat konusuna daha sonra bakılacaktır
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mesut Urgancılar: Sergen Yalçın'ın yeni kontrat konusuna daha sonra bakılacaktır

09.03.2021 22:03 | Son Güncelleme: 09.03.2021 22:24

Beşiktaş yönetiminden Mesut Urgancılar, Sergen Yalçın'ın sözleşmesi konusunda açıklamalarda bulundu. Urgancılar, önceliğin şampiyonluğa ulaşmak olduğunu söylerken, "Sergen Yalçın'ın yeni kontrat konusuna daha sonra bakılacaktır" demesi kafaları karıştırdı

Beşiktaş yönetiminden Mesut Urgancıoğlu, Siyah-beyazlılarda önceliğin şampiyonluk olduğunu ve Sergen Yalçın'ın kontratına daha sonra bakılacağını söylemesi kafaları karıştırdı. Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörle sezon sonunda sözleşme uzatması bekleniyordu.

"ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYIYIZ"

Radyospor'a konuşan siyah beyazlı kulübün Genel Sekreteri ve İcra Kurulu Başkanı Mesut Urgancılar, öncelikli hedeflerinin şampiyonluk olduğu söylerken, "Oyuncusuyla, taraftarıyla, teknik direktörüyle, yönetimiyle tüm camia olarak şampiyonluğun en büyük adayı olduğumuz inancıyla yolumuza devam ediyoruz. Şampiyonluk yolunda elimizden geleni yapıp kupayı kaldırmak istiyoruz. Sergen Yalçın'ın yeni kontrat konusuna daha sonra bakılacaktır." şeklinde konuştu.

"HAKEMDEN GOL YİYEN TEK KULÜBÜZ"

Hakem hakkında yorum yapan Urgancılar, "Hakemlerin doğru karar vereni ve vermeyeni var. Hakemlerin, insani de olsa yaptıkları hatalar yılların emeği çöpe atabiliyor. Dünya tarihinde hakemden gol yiyen tek kulübüz. Hakemler konusunda kendince adalet aradığını iddia eden rakiplerimize söylüyorum, elinizi vicdanınıza koyun. Yıllardır bu konularda en mağdur takım kim olmuş? Bir bakın. Bu her zaman açık ve nettir, tartışılacak hiçbir yanı yoktur." ifadelerini kullandı.

Mesut Urgancılar: Sergen Yalçın'ın yeni kontrat konusuna daha sonra bakılacaktır
Haber Yorumları (11)
SEKİZTAŞLI TAYFA: MEM MÜYÜK MİZİZ MAMPİYONLUK DA MİZİM. MOLEEEEY MOLEY MOOOOOLEEEY MAMPİON SEKİZTAŞK
Cevap Yaz Yayından Kaldır
TOSUNPAŞA: he uzatın dırdırı ile rakipleri ve hakemi usandırıy onlarda maçı bırakıy bjk kazanmış oluy
Cevap Yaz Yayından Kaldır
KİZİR: sergen''i gönderemezler de şöyle birşey olursa şaşırmam. Beşiktaş şampiyon olsa bile '' ben sıkıldım, bırakıyorum ''diyebilir.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Süleyman Soylu Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Esra Erol Birol Güven Meghan Markle
Spor Erol Bulut Ali Şansalan Abdullah Avcı Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mesut Urgancılar: Sergen Yalçın'ın yeni kontrat konusuna daha sonra bakılacaktır - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 10:12:28. #1.16#
title