Mesut Urgancılar: Sergen Yalçın'ın yeni kontrat konusuna daha sonra bakılacaktır

Beşiktaş yönetiminden Mesut Urgancıoğlu, Siyah-beyazlılarda önceliğin şampiyonluk olduğunu ve Sergen Yalçın'ın kontratına daha sonra bakılacağını söylemesi kafaları karıştırdı. Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörle sezon sonunda sözleşme uzatması bekleniyordu.

"ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYIYIZ"

Radyospor'a konuşan siyah beyazlı kulübün Genel Sekreteri ve İcra Kurulu Başkanı Mesut Urgancılar, öncelikli hedeflerinin şampiyonluk olduğu söylerken, "Oyuncusuyla, taraftarıyla, teknik direktörüyle, yönetimiyle tüm camia olarak şampiyonluğun en büyük adayı olduğumuz inancıyla yolumuza devam ediyoruz. Şampiyonluk yolunda elimizden geleni yapıp kupayı kaldırmak istiyoruz. Sergen Yalçın'ın yeni kontrat konusuna daha sonra bakılacaktır." şeklinde konuştu.

"HAKEMDEN GOL YİYEN TEK KULÜBÜZ"

Hakem hakkında yorum yapan Urgancılar, "Hakemlerin doğru karar vereni ve vermeyeni var. Hakemlerin, insani de olsa yaptıkları hatalar yılların emeği çöpe atabiliyor. Dünya tarihinde hakemden gol yiyen tek kulübüz. Hakemler konusunda kendince adalet aradığını iddia eden rakiplerimize söylüyorum, elinizi vicdanınıza koyun. Yıllardır bu konularda en mağdur takım kim olmuş? Bir bakın. Bu her zaman açık ve nettir, tartışılacak hiçbir yanı yoktur." ifadelerini kullandı.