Mesut'tan sakatlığının son durumuna ilişkin paylaşım! Taraftarlardan destek mesajları yağdı

Fenerbahçe'nin sahasında berabere kaldığı Antalyaspor maçında sakatlanan ve sedyeyle sahayı terk eden Mesut Özil, son durumuna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Sarı-lacivertlilerin dünyaca ünlü yıldızı, "Rehabilitasyon süreci çok iyi geçiyor. En kısa zamanda sahaya tekrar dönebilmek için gayret ve mücadeleye devam" dedi. Özil'in paylaşımı kısa süre içinde binlerce etkileşim aldı.

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u konuk ettiği maçta sakatlanan ve sedye ile sahadan ayrılan Mesut Özil'in tedavisi devam ediyor. Fredy ile girdiği ikili mücadele sonrası ayak bileği iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar ile ayak bileği iç-dış malleol kemiklerinde yoğun ödem gözlenen solak yıldız, son durumu hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

"GAYRET VE MÜCADELEYE DEVAM"

En kısa zamanda sahaya dönmek istediğini vurgulayan Özil, "Rehabilitasyon süreci çok iyi geçiyor. En kısa zamanda sahaya tekrar dönebilmek için gayret ve mücadeleye devam. Sağlık ekibimize de teşekkürler'' ifadelerini kullandı.

TARAFTARLAR MESUT'A DESTEK VERDİ

Mesut Özil'in sakatlığına ilişkin son durumunu ortaya koyan paylaşıma, sarı-lacivertli taraftarlar yorumlarıyla destek oldu.