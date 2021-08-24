Mesut Özil, yeni transfer Kim Min-Jae'yi eski takım arkadaşı Sergio Ramos'a benzetti

Sarı-Lacivertliler'in yıldızı Mesut Özil, yeni transfer Kim Min-Jae'yi çok beğendi. Güney Kore basınına konuşan Mesut, "Kim, sert mücadele etmesine rağmen sakin kalabilen, çok zeki bir oyuncu. Bana eski takım arkadaşım Sergio Ramos'u hatırlattı" dedi.