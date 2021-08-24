Mesut Özil, yeni transfer Kim Min-Jae'yi eski takım arkadaşı Sergio Ramos'a benzetti
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Mesut Özil, yeni transfer Kim Min-Jae'yi eski takım arkadaşı Sergio Ramos'a benzetti

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Sarı-Lacivertliler'in yıldızı Mesut Özil, yeni transfer Kim Min-Jae'yi çok beğendi. Güney Kore basınına konuşan Mesut, "Kim, sert mücadele etmesine rağmen sakin kalabilen, çok zeki bir oyuncu. Bana eski takım arkadaşım Sergio Ramos'u hatırlattı" dedi.

Yeni transfer Kim Min-Jae'ye Mesut Özil'den tam not. Sarı-Lacivertliler'in yıldızı Mesut, Güney Kore basınına demeç verdi. Ajansspor'un aktardığı haberde; Güney Koreli spor gazetecisi Hyung Seo kaynak gösterildi. Mesut Özil, Kim'i 'Sergio Ramos'a benzetti.

Mesut Özil, yeni transfer Kim Min-Jae'yi eski takım arkadaşı Sergio Ramos'a benzetti

"ÇOK ZEKİ"

Mesut, yeni transfer için "Kim, sert mücadele etmesine rağmen sakin kalabilen, çok zeki bir oyuncu. Bana eski takım arkadaşım Sergio Ramos'u hatırlattı" ifadelerini kullandı.

Mesut Özil, yeni transfer Kim Min-Jae'yi eski takım arkadaşı Sergio Ramos'a benzetti
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Mesut Özil, yeni transfer Kim Min-Jae'yi eski takım arkadaşı Sergio Ramos'a benzetti - Haberler Spor
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