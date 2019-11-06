Mesut Özil ve takım arkadaşına bıçaklı saldırıyı düzenleyen zanlı suçunu itiraf etti

06.11.2019 21:43 | Son Güncelleme: 06.11.2019 22:13

Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile Bosna Hersekli oyuncu Sead Kolasinac'a bıçaklı saldırı girişimi iddiasıyla yargılanan saldırgan suçunu itiraf etti.



Londra'da gerçekleştirilen duruşmada, 26 yaşındaki sanıklardan Jordan Northover, 25 Temmuz'da yaşanan bıçaklı saldırı girişiminde Arsenal takımı oyuncularından Mesut ile Kolasinac'ın eşyalarını çalmaya çalıştığını kabul etti. Euronews.com'da Görüntüle