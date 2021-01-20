Mesut Özil transferi için teşekkür etmek isteyen taraftar, Emre Belözoğlu'nun HGS borcunu ödedi

Mesut Özil'i karşılamaya giden bir Fenerbahçe taraftarı, Emre Belözoğlu'na büyük bir jest yaptı. Emre Belözoğlu'nun HGS borcunu ödeyen taraftar, Mesut Özil transferi için teşekkürünü bu şekilde ifade etmek istediğini söyledi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil'i görmek için havaalanı yakınlarına gelen bir Fenerbahçe taraftarı, Emre Belözoğlu'nun plakasından HGS borcunu sorgulattı ve Belözoğlu'nun ödeme zamanı gelmemiş borcunu ödeyerek kulübe mail attı.

Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe için gecesini gündüzüne kattığını belirten taraftar, teşekkürünü bu şekilde ifade etmek istediğini söyleyerek, "Yeni transferimiz Mesut Özil'i karşılamaya gittiğimiz gece Sportif Direktörümüz Sn. Emre Belözoğlu'nun indiği aracın plakasını Fenerbahçeli gönüldaşlar olarak kontrol ettiğimizde ödenmemiş HGS borcu olduğunu tespit ettik. Fenerbahçeli taraftarlar olarak kulüp için gecesini gündüzüne katan Sn. Emre Belözoğlu'nun "karınca kararınca" takibe düşmemiş, sistemin ödememize müsaade ettiği borcu ödeyerek teşekkür etmek istedik, helal olsun. İyi ki varsın Emre Belözoğlu" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE TARAFTARINA BORCUMUZU ÖMÜR BOYU ÖDESEK BİTİREMEYİZ"

Taraftarın bu jesti karşısında duygulanan ve teşekkür mesajı gönderen Emre Belözoğlu ise, "Çok duygulandım ama şunu söylemek lazım kardeşimize: Bizim borcumuz Fenerbahçe taraftarına çok yüklü, ömür boyu ödeyerek bitiremeyiz… Sizin nezdinizde Fenerbahçe'yi sahiplenen her bir taraftarımıza bir kez daha teşekkür ediyor; uzun ve mücadele dolu bu yolda birbirimize verdiğimiz sonsuz destek ve güçle hedeflerimize emin adımlarla yürüyeceğimize inanıyoruz" şeklinde konuştu.