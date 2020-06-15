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Mesut Özil tesislerinin tamamlanması için protokol imzalandı

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde yarım kalan Mesut Özil tesislerinin tamamlanması için Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ve yıldız futbolcu Mesut Özil'e protokol imzalandı.

Mesut Özil tesislerinin tamamlanması için protokol imzalandı
15.06.2020 17:59 | Son Güncelleme: 15.06.2020 18:07

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde yarım kalan Mesut Özil tesislerinin tamamlanması için Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ve yıldız futbolcu Mesut Özil'e protokol imzalandı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Zonguldaklı yıldız futbolcusu Mesut Özil'in destekleri ile yaptırılan Mesut Özil tesisleri korona virüs nedeniyle yarım kalmıştı. Normalleşme süreciyle girilmesiyle birlikte tesisin tamamlanması için Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, yıldız futbolcu Mesut Özil'in avukatları görüşerek protokol imzaladı.Öte yandan önümüzdeki günlerde yarım kalan çalışmalar kaldığı yerden devam edecek. Mesut Özil tesislerinin açılış törenine ise yıldız futbolcunun gelmesi bekleniyor.

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, "Yapımına başlanan ancak yıllardır tamamlanamayan Devrek Belediyespor Tesisleri'nin tamamlanması için Mesut Özil ile protokol imzalandık. Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen yıldız oyuncunun adını taşıyacak "Mesut Özil Spor Kompleksi" kısa bir sürede tamamlanarak hizmete açılacak. Hemşehrimiz yıldız futbolcu Mesut Özil'in ilçemiz adına gerçekleştireceği tesisin kısa sürede açılışı gerçekleştirilecek olup, açılışa Mesut Özil de katılacak. Hemşehrimiz ve gururumuz Arsenal forması giyen yıldız oyuncu Mesut Özil'in maddi desteğinin yanında manevi desteği de almaktan büyük gurur ve onur duyuyoruz. Yıllardır yapılması beklenen ancak yılan hikayesine dönen tesis için beklenen an geldi ve protokol imzalandı. Bu duyarlı davranışından dolayı kendisine teşekkür ediyor ve şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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