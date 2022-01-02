Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil takım satın almaya hazırlanıyor. Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City haberi kadar Mesut da hayli gündemde kalacak gibi gözüküyor. Spor gündemine bomba gibi düşen iddia spor severleri heyecanlandırdı. Mesut Özil takım mı satın alıyor? Mesut Özil hangi takımı satın alacak? konuları araştırılmaya başlandı.

MESUT ÖZİL TAKIM MI SATIN ALIYOR?

Alman basınından Bild, Mesut Özil'in TFF 2. Lig ekibi Çorum FK'yı almaya hazırlandığını iddia etti. Mesut Özil'den bu haberlere henüz bir yanıt gelmedi.

MESUT ÖZİL HANGİ TAKIMI SATIN ALACAK?

Alman basınından Bild, Mesut Özil'in TFF 2. Lig ekibi Çorum FK'yı almaya hazırlandığını iddia etti.

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