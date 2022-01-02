Mesut Özil takım mı satın alıyor? Mesut Özil hangi takımı satın alacak? - Haberler
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Mesut Özil takım mı satın alıyor? Mesut Özil hangi takımı satın alacak?

Mesut Özil takım mı satın alıyor? Mesut Özil hangi takımı satın alacak?
Haberler.com - Haberler | Gündem

İngiliz ekibi Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı'dan sonra yakın dostu Mesut Özil de aynı hamleye hazırlanıyor. Mesut'un, TFF 2. Lig'de mücadele eden bir takımı almak istediği ileri sürüldü. Bu haberin ardından yıldız futbolcunun hayranları konuyu araştırmaya başladı. Mesut Özil takım mı satın alıyor? Mesut Özil hangi takımı satın alacak?

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil takım satın almaya hazırlanıyor. Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City haberi kadar Mesut da hayli gündemde kalacak gibi gözüküyor. Spor gündemine bomba gibi düşen iddia spor severleri heyecanlandırdı. Mesut Özil takım mı satın alıyor? Mesut Özil hangi takımı satın alacak? konuları araştırılmaya başlandı.

MESUT ÖZİL TAKIM MI SATIN ALIYOR?

Alman basınından Bild, Mesut Özil'in TFF 2. Lig ekibi Çorum FK'yı almaya hazırlandığını iddia etti. Mesut Özil'den bu haberlere henüz bir yanıt gelmedi.

Mesut Özil takım mı satın alıyor? Mesut Özil hangi takımı satın alacak?

MESUT ÖZİL HANGİ TAKIMI SATIN ALACAK?

Alman basınından Bild, Mesut Özil'in TFF 2. Lig ekibi Çorum FK'yı almaya hazırlandığını iddia etti.

Kankası Acun'un yolundan gidiyor! Mesut Özil'in satın almak istediği takım çok şaşırtacak

Kankası Acun'un yolundan gidiyor! Mesut Özil'in satın almak istediği takım çok şaşırtacak

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