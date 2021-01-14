Mesut Özil, Sokratis'i Fenerbahçe'ye çağırdı :Gel beraber gidelim

Fenerbahçe Mesut Özil transferi için gün sayarken, sarı-lacivertlilerden bir başka hamle daha geldi. Arsenal'in kadroda düşünmediği stoper Sokratis için Mesut'tan yardım isteyen Fenerbahçe, Yunan stoper için bonservis ödemek istemiyor. Mesut da Sokratis'i F.Bahçe'ye çağırdı ve pişman olmayacağını belirtti.

Mesut Özil ile anlaşma sağlayan ve oyuncunun Arsenal ile sözleşmesini feshetmesini bekleyen Fenerbahçe, stoper transferinde de önemli bir hamle yaptı. Sarı-lacivertli kurmaylar Mesut Özil'in Arsenal'den takım arkadaşı olan Yunan stoper Sokratis için yıldız oyuncudan yardım istedi.

"ASLA PİŞMAN OLMAYACAKSIN"

Fenerbahçe dışında Napoli, Genoa ve Real Betis'in de kadrosuna katmak istediği Sokratis ile bir görüşme gerçekleştiren Mesut Özil, Yunan oyuncuyla görüşerek, "Benimle birlikte Fenerbahçe'ye gel. Sana ihtiyaç var ve çok istiyorlar. Pişman olmayacaksın" dedi.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN YAKIN MARKAJINDA

Görüşmenin çok verimli geçtiği ve zaten Emre Belözoğlu'nun yakın markajında olan Yunan oyuncunun birkaç gün içinde kesin cevabını ileteceği öğrenildi. Arsenal, haziranda sözleşmesi sona erecek olan Yunan stoper Sokratis için bonservis istemiyor.

Arsenal'den Fenerbahçe'ye transferi an meselesi olan Mesut Özil'in en geç Pazartesi gününe kadar İstanbul'a geleceği ifade edildi.

(Takvim)