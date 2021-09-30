Mesut Özil sakat mı, yoksa arka planda kriz mi var? Maça saatler kala yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mesut Özil sakat mı, yoksa arka planda kriz mi var? Maça saatler kala yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı

Haberler.com - Haberler | Spor

Bu akşam 19.45'te Olympiakos'la karşılaşacak Fenerbahçe'de Mesut Özil'in gribal enfeksiyondan dolayı kadroda olmadığı haberleri çıktı. Ancak yıldız futbolcu, sosyal medyada aksi yönde bir paylaşımda bulundu. Mesut, haberlerden sonra ön planda olduğu fotoğrafla Olympiakos maçının anonsunu yaptı. Kulüpten de oynamayacağına dair resmi açıklama gelmemişken çıkan haberler kafaları karıştırdı. Pereira ve Mesut arasında kriz olduğu iddiaları iyice kuvvetlendi.

Sarı-Lacivertliler'de son günlerin Teknik Direktör Vitor Pereira ve Mesut Özil'in anlaşamadığı konuşuluyor. Yıldız futbolcunun yedek kaldığı maçlarda verdiği tepkiler, bu söylentileri kuvvetlendirdi. Pereira'nın Mesut'un fiziksel durumundan memnun olmadığı biliniyor.

Mesut Özil sakat mı değil mi? Yıldız futbolcunun maça saatler kala yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı

"KADRODAN ÇIKTI"

Bugün basında Mesut Özil'in Olympiakos maçının kadrosundan çıkartıldığı haberi yer aldı. Kısa süre içinde Mesut'tan bambaşka bir paylaşım geldi. Mesut maç anonsunda ön planda olduğu bir fotoğrafı koyarak adeta 'Oynayacağım' mesajı verdi. Maça saatler kala Pereira ve Mesut arasında gerilim yaşandığı konuşuluyor.

İşte Mesut'un yaptığı paylaşım:

Mesut Özil sakat mı değil mi? Yıldız futbolcunun maça saatler kala yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı

Mesut Özil sakat mı, yoksa arka planda kriz mi var? Maça saatler kala yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı
Haberler.com - Spor Haberleri
Liverpool efsanesi Crouch'tan Mesut Özil'e olay sözler: Tembel ve işe yaramaz

Liverpool efsanesi Crouch'tan Mesut Özil'e olay sözler: Tembel ve işe yaramaz

 Fenerbahçe hocası Vitor Pereira, en sonunda patladı: Herkes her şeyi çok iyi biliyor

Fenerbahçe hocası Vitor Pereira, en sonunda patladı: Herkes her şeyi çok iyi biliyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Sezai Temelli Süleyman Soylu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Gülben Ergen Şafak Sezer
Spor Gökhan Töre Lionel Messi
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Şans Oyunları Mimar Sinan Armin Laschet Sergen Yalçın Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Mesut Özil sakat mı, yoksa arka planda kriz mi var? Maça saatler kala yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 16:00:03. #1.12#