Mesut Özil sakat mı, yoksa arka planda kriz mi var? Maça saatler kala yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı

Sarı-Lacivertliler'de son günlerin Teknik Direktör Vitor Pereira ve Mesut Özil'in anlaşamadığı konuşuluyor. Yıldız futbolcunun yedek kaldığı maçlarda verdiği tepkiler, bu söylentileri kuvvetlendirdi. Pereira'nın Mesut'un fiziksel durumundan memnun olmadığı biliniyor.

"KADRODAN ÇIKTI"

Bugün basında Mesut Özil'in Olympiakos maçının kadrosundan çıkartıldığı haberi yer aldı. Kısa süre içinde Mesut'tan bambaşka bir paylaşım geldi. Mesut maç anonsunda ön planda olduğu bir fotoğrafı koyarak adeta 'Oynayacağım' mesajı verdi. Maça saatler kala Pereira ve Mesut arasında gerilim yaşandığı konuşuluyor.

İşte Mesut'un yaptığı paylaşım:

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