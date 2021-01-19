Mesut Özil, Mavi Kart uygulamasıyla Fenerbahçe'de Türk statüsünde oynayacak

Fenerbahçe'nin transfer için İstanbul'a getirdiği dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil hem büyük bir coşku yaşattı hem de arka arkaya rekorlar kırdı. Başarılı futbolcunun gelişi tarihi görüntüleri ortaya çıkardı. Öte yandan sarı-lacivertli takımda Mesut Özil kadroya girdiği zaman Türk statüsünde forma giyecek.

Fenerbahçe'de Mesut Özil sevini yaşanıyor. Sarı-lacivertli takımın İstanbul'a getirdiği dünyaca ünlü yıldız büyük bir coşku yarattı, arka arkaya rekorlar kırdı.

32 yaşındaki futbolcunun geliş anı, gelişi ve sonrasında yaşananlar dikkatlerden kaçmadı. Fenerbahçe taraftarları özel jetle Londra'dan İstanbul'a gelen Özil ve ailesinin uçuşunu Flight Radar24 üzerinden izledi. 312 bin kişiye kadar izleme sayısının çıkmasıyla sitede rekor kırıldı. Ayrıca Fenerbahçe'nin 2 gün önce Twitter'da yaptığı 'Gel gündüzle gece olalım' paylaşımı 600 bin beğeniyi aşarak Türkiye'de etkileşim rekorunu kırmayı başardı.

MAVİ KART UYGULAMASIYLA TÜRK STATÜSÜNDE OYNAYACAK

Sarı-lacivertli takımda Mesut Özil kadroya girdiği zaman Türk statüsünde forma giyecek. Almanya Milli Takımı'nda oynayan ve Alman pasaportu olan Özil, buna karşın doğumla Türk vatandaşı olup, izinle Türk vatandaşlığından çıkanlara ve onların 3.derece alt soylarına verilen Mavi Kart uygulaması sayesinde Türk statüsünde olacak.

FORMALI FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Fenerbahçe forması giymesi için geri sayıma geçilen Mesut Özil, sosyal medya hesaplarından flaş bir açıklama yaptı. Özil, çocukken giydiği Fenerbahçe formasıyla şimdiki halinin fotoğrafını paylaştı. Geçmiş ve gelecek yorumuyla taraftarlara paylaşan 32 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertli kalpler koydu.

5 GÜN KARANTİNADA KALACAK

Öte yandan Mesut Özil 5 günlük karantina sürecine girdi. Özil, Başakşehir'de eşi Amine Gülşe'nin annesinin evinde bu süreci geçirecek.

(Sabah)