Mesut Özil, Kızılay'ın Ramazan kampanyasına 100.000 euro bağışladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mesut Özil, Kızılay'ın Ramazan kampanyasına 100.000 euro bağışladı

Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, futbol dünyasındaki başarılarının yanı sıra ihtiyaç sahipleri için yaptığı yardımlarla da adından söz ettirmeye devam ediyor. 32 yaşındaki futbolcu, son olarak Kızılay'ın "Ramazan Bereketini Paylaşan Tüm Kalplere Hilal Olsun Türkiye!" sloganıyla yürütülen kampanyasına 100.000 euro bağışladı.

Türk Kızılay'ın çalışmalarını yakından takip eden ve sürekli destekleyen Mesut Özil, bu kez de Kızılay'ın "Ramazan Bereketini Paylaşan Tüm Kalplere Hilal Olsun Türkiye!" sloganıyla yürütülen kampanyasına 100.000 euro bağışladı. Özil'in bağışı Türk Kızılay'ın düzenlediği "Dayanışma ve Teşekkür" programında açıklandı. Aynı programda hayırsever vatandaşlar Kızılay'a 6 saat içinde 51.1 milyon lira bağış yapmıştı.

BAĞIŞTAN 128 BİN İHTİYAÇ SAHİBİ FAYDALANACAK

Özil'in yaptığı bağıştan 128 bin ihtiyaç sahibi faydalanacak. Bu destek sayesinde Türkiye'de 2800 adet, Endonezya'da 1000 adet, Bangladeş Arakan'daki mülteci kamplarında 750 adet Ramazan gıda kolisi dağıtılacak. İdlib'teki yetimhanelerde ve Somali Mogadişu'da 30 gün boyunca iftar yemeği verilecek. Özil'in yaptığı bağışla çocuklar için oyuncak da dağıtılacak.

"İYİLİK ÇEMBERİ HER YIL BÜYÜYOR"

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Ülkemiz başta olmak üzere Somali'den Suriye'ye on binlerce insanın yüzünü güldüren, gururumuz Özil, Türk Kızılay'ın iyilik çemberini her yıl büyütüyor. Yaptığı bağışlar sayesinde aşevlerinde binlerce insanımız fayda gördü, gıda kolisi gönderilen binlerce ihtiyaç sahibinin yüzleri güldü. Her yıl olduğu gibi Özil gibi nice hayırsever kahramanlarımızı, iyi insanlarımızı bu Ramazan'da ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya, onların sevinci ve umudu olmaya davet ediyoruz" dedi.

Mesut Özil, Kızılay'ın Ramazan kampanyasına 100.000 euro bağışladı
Ankara, İstanbul akşam ezanı saatleri! Akşam ezanı saat kaçta?
Ankara, İstanbul akşam ezanı saatleri! Akşam ezanı saat kaçta?
İstanbul, Ankara, İzmir sahur ne zaman? İstanbul, Ankara, İzmir sahura ne zaman kalkılıcak? 2021 İstanbul, Ankara, İzmir güncel imsakiye!
İstanbul, Ankara, İzmir sahur ne zaman? İstanbul, Ankara, İzmir sahura ne zaman kalkılıcak? 2021 İstanbul, Ankara, İzmir güncel imsakiye!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hazal Kaya Hande Erçel Caner Cindoruk Murat Yıldırım
Spor Diego Caner Erkin Ünal Karaman Emre Belözoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mesut Özil, Kızılay'ın Ramazan kampanyasına 100.000 euro bağışladı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 18:15:14. #1.16#
title