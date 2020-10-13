Mesut Özil'in yeni rotası ya ABD ya da Fenerbahçe olacak
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Mesut Özil'in yeni rotası ya ABD ya da Fenerbahçe olacak

13.10.2020 11:05 | Son Güncelleme: 13.10.2020 11:10

Arsenal'in istemediği Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil'in İngiliz ekibinden ayrıldıktan sonra ya ABD'ye ya da Fenerbahçe'ye gideceği öne sürüldü.

Arsenal'in sözleşmesini fesih etmek için düğmeye bastığı Mesut Özil, Ada basınında manşetleri süslemeye devam ediyor. Dün çıkan haberlere göre Türk asıllı futbolcu, Arsenal'den ayrıldıktan sonra atacağı adımları masaya yatırdı.

Eşi Amine Gülşe ve menajeriyle birlikte kariyer planlamasını yapan Mesut Özil'in önünde iki seçenek olduğu belirtildi.

BAZI KULÜPLERLE GÖRÜŞME OLACAK

31 yaşındaki futbolcunun ilk seçeneğinin ABD olacağı ifade ediliyor. Birçok MLS takımının transfer etmek istediği Mesut Özil'in eşi de ABD'ye gitmeye sıcak bakıyor. Yıldız futbolcunun menajerinin kısa süre içinde bazı MLS kulüpleri ile görüşeceği öne sürülüyor.

FENERBAHÇE ÇOCUKLUK HAYALİ

Mesut Özil'in diğer seçeneği ise Türkiye. Yıldız futbolcu eğer ABD'ye gitmezse rotasını Fenerbahçe'ye çevirecek. Mesut, "Çocukluk hayalim" dediği sarı-lacivertli takımla kariyerine devam edecek.

(Sabah)

Mesut Özil'in yeni rotası ya ABD ya da Fenerbahçe olacak
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