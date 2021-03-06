Mesut Özil'in son fotoğrafı taraftarları kahretti! Yıldız futbolcu koltuk değnekleriyle ayakta durabiliyor
Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, Antalyaspor maçında sakatlanarak sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kalmıştı. En az 1 ay sahalardan uzak kalması beklenen yıldız futbolcunun son fotoğrafı sarı-lacivertlileri üzüntüye boğdu. Koltuk değnekleriyle ancak ayakta durabilen Mesut'un bu görüntüsü, sakatlığının ciddiyetini gözler önüne serdi.
Mesut Özil, Antalyaspor maçında sol ayak bileğinin dönmesi sonucu sahayı sedyeyle terk etmişti. Bilek bağlarında kısmi yırtık ve kemiğinde ödem oluşan yıldız futbolcu, sakatlık sonrası ilk kez görüntülendi.
KOLTUK DEĞNEKLERİYLE AYAKTA DURABİLİYOR
Mesut Özil'in bir hayranıyla çektirdiği ve sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta, koltuk değnekleriyle ayakta durması sarı-lacivertlileri kahretti. Twitter'da taraftarlardan Mesut'a destek mesajı yağdı.
SOSYAL MEDYADAN DESTEK YAĞDI
Fotoğrafta moralsiz olduğu dikkat çeken Mesut Özil'e sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyadan destek verdi.
BEŞİKTAŞ MAÇINDA YOK
Yıldız futbolcu ligde önemli maçları kaçıracak. Fenerbahçe, Milli maç haftasına kadar Konyaspor (d), Gençlerbirliği ve Beşiktaş (d) karşılaşmalarını oynayacak. 32 yaşındaki futbolcunun bu maçlarda sahaya çıkma şansı yok.