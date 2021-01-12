Mesut Özil'in menajeri Söğüt: Mesut, Fenerbahçe'de oynamak istiyor
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Mesut Özil'in menajeri Söğüt: Mesut, Fenerbahçe'de oynamak istiyor

12.01.2021 20:35 | Son Güncelleme: 12.01.2021 20:57

Yayncı kuruluşun canlı yayınına telefonla bağlanan Mesut Özil'in menajeri Dr. Erkut Söğüt, oyuncusunun Fenerbahçe'de oynamak istediğini dile getirdi.

Fenerbahçe ile adı son günlerde çok anılan Mesut Özil'in menajeri ve avukatı Dr. Erkut Söğüt, beIN Sport ekranlarında transferdeki son durum hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Londra'dan canlı yayına bağlanan Dr. Erkut Söğüt çok konuşulan transferle ilgili, "Mesut Özil, koyu bir Fenerbahçeli olduğunu dün söyledi. Zaten Türkiye'ye gelirse Fenerbahçe'de oynayacak. Sekiz yıldız çalışıyoruz, 'Bir gün Fenerbahçe'de oynayacağım' demişti. Bu bir süreç. Olmadan oldu, sözleşmelere imza atılmadan bitti demek doğru değil. Hayırlısı ise olur diyelim" ifadelerini kullandı.

İşte Dr. Erkut Söğüt, Mesut Özil ile ilgili sözleri;

"Mesut Özil, Almanya'dan geldi ve karantina süreci devam ediyor. Bir iki gün içinde o süre dolacak"

"Sözleşme bitimine 6 ay kaldığı için istediği kulüple görüşebilir. Bunu Arsenal kulübü de biliyor. İki tane seçenek var, ya Ocak ayında gideceğiz ya da sene sonunda gideceğiz"

"Mesut, kadro dışı kalmasına rağmen A takımla idmanlara devam etti. Mesut'un eksikliği sadece maç. Onun dışı her şeye devam ediyor. Form durumunda hiçbir sorunu yok. Maç eksiğini de çok kısa süre içinde kapatır."

"MESUT, FENERBAHÇELİ'DİR"

"Mesut'un Fenerbahçeli olduğunu herkes biliyor zaten. Bunu her zaman söyler. Mesut sadece bir futbolcu değil, o bir Fenerbahçeli"

"Mesut için çalışan 10 kişilik bir ekip var. Bu ekibin görev dağılımı var. Bizi sadece transfer yapıyor, komisyon alıyor diye görüyorlar ama öyle değil. Mesut bir çok yerde yardımlarda bulunuyor. Bende bunlara katılıyorum. Geçen sene üç farklı ülkeye gittim"

"Biz Mesut'un marka kişiliğini oluşturduk. 'M10' markası için Amerika'dan bir tasarımcı ile anlaştık. Bir sene sürdü bunun oluşması. Futbolculuktan sonraki kariyerinde faydası olacak. Mesut oynamadığı halde 100 milyona yakın takipçisi var halen"

"İMZA ATILMADAN BİTTİ DİYEMEYİZ"

"Mesut Özil, koyu bir Fenerbahçeli olduğunu dün söyledi. Zaten Türkiye'ye gelirse Fenerbahçe'de oynayacak. Sekiz yıldız çalışıyoruz, 'Bir gün Fenerbahçe'de oynayacağım' demişti. Bu bir süreç. Olmadan oldu, sözleşmelere imza atılmadan bitti demek doğru değil. Hayırlısı ise olur diyelim"

Mesut Özil'in menajeri Söğüt: Mesut, Fenerbahçe'de oynamak istiyor
Haber Yorumları (1)
KEMAL: Cinconlular yine fener sayesinde bi dünya yildizini izliyecek sahada imzalı forma isteyecek muhaaa haaaaaaaa
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