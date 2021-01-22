Mesut Özil'in kitap okurken çekilen fotoğrafının montajlanması sosyal medyada tepki çekti
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Mesut Özil'in kitap okurken çekilen fotoğrafının montajlanması sosyal medyada tepki çekti

22.01.2021 15:57 | Son Güncelleme: 22.01.2021 16:09

Mesut Özil'in kitap okurken çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. Paylaşılan fotoğrafta, Mesut Özil'in okuduğu kitabın kapağında "Sağlam İrade-Recep Tayyip Erdoğan" yazdığı görüldü ancak bu fotoğrafın montajlandığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin, dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'i Türkiye'ye getirmesi spor medyasının yanı sıra siyaset dünyasının da gündemine oturdu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ortak basın toplantısında Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil üzerine konuşmuştu.

Öte yandan, rakip takım taraftarları sosyal medyada, Mesut Özil'in kitap okurken çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Paylaşılan fotoğrafta, Mesut Özil'in okuduğu kitabın kapağında "Sağlam İrade-Recep Tayyip Erdoğan" yazdığı görüldü.

Mesut Özil'in kitap okurken çekilen fotoğrafının montajlanması sosyal medyada tepki çekti
Mesut Özil'in montajlanan fotoğrafı

FOTOĞRAF MONTAJLANDI

"12 Numara" adlı Twitter hesabı ve birçok Fenerbahçeli, paylaşılan o fotoğrafın montaj olduğunu ortaya çıkardı. Mesut Özil'in fotoğrafta okuduğu kitabın adının "Gib Alles Nur Nie Auf" olduğu görüldü. Fenerbahçeliler, Mesut Özil'in montajlı fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılmasına ise sert tepki gösterdi.

Mesut Özil'in kitap okurken çekilen fotoğrafının montajlanması sosyal medyada tepki çekti
Mesut Özil'in fotoğrafının montajlanmamış hali
Mesut Özil'in kitap okurken çekilen fotoğrafının montajlanması sosyal medyada tepki çekti
Mesut Özil'in kitap okurken çekilen fotoğrafının montajlanması sosyal medyada tepki çekti

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