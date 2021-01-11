Mesut Özil'in Karim Benzema'ya Yaptığı Harika Asist

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile karşılaştığı maçta Mesut Özil, ceza sahası içinde verdiği şık pasla Karim Benzema'ya harika bir asist yapıyor. Mesut'un bu şık asistine birlikte göz atalım.

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile karşılaştığı maçta Mesut Özil, ceza sahası içinde verdiği şık pasla Karim Benzema'ya harika bir asist yapıyor. Mesut'un bu şık asistine birlikte göz atalım.

Kaynak: Dugout