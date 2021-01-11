Mesut Özil'in Karim Benzema'ya Yaptığı Harika Asist
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Mesut Özil'in Karim Benzema'ya Yaptığı Harika Asist

11.01.2021 15:14 | Son Güncelleme: 11.01.2021 15:19

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile karşılaştığı maçta Mesut Özil, ceza sahası içinde verdiği şık pasla Karim Benzema'ya harika bir asist yapıyor. Mesut'un bu şık asistine birlikte göz atalım.

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile karşılaştığı maçta Mesut Özil, ceza sahası içinde verdiği şık pasla Karim Benzema'ya harika bir asist yapıyor. Mesut'un bu şık asistine birlikte göz atalım.

Mesut Özil'in Karim Benzema'ya Yaptığı Harika Asist

Kaynak: Dugout

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