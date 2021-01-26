Mesut Özil'in imza törenine 132 basın mensubu akreditasyon başvurusu yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mesut Özil'in imza törenine 132 basın mensubu akreditasyon başvurusu yaptı

26.01.2021 15:15 | Son Güncelleme: 26.01.2021 15:24

Fenerbahçe'ye transfer olarak sadece Türkiye'de değil dünyada da gündem olan Mesut Özil'in imza töreni de bir o kadar görkemli olacak. Tecrübeli oyuncunun imza töreni için basın mensuplarından Fenerbahçe Kulübü'ne görülmemiş sayıda talep geldi.

Fenerbahçe'nin İngiltere'nin Arsenal takımından renklerine bağladığı dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'in imza töreni çarşamba günü gerçekleştirilecek. Transferi uzun süre konuşulan 32 yaşındaki oyuncunun imza töreni saat 15.00'te başlayacak.

İstanbul'a gelişi esnasında hakkında birçok paylaşım yapılan yıldız oyuncunun imza törenine de basın mensupları büyük ilgi gösterdi.

132 BASIN MENSUBU AKREDİTASYON BAŞVURUSU YAPTI

Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak Mesut'un imza törenine, 64 farklı kuruluş, 132 basın mensubunun yanı sıra 10 yabancı kurum akreditasyon başvurusunda bulundu.

Mesut Özil, törende Fenerbahçe ile 3,5 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Mesut Özil'in imza törenine 132 basın mensubu akreditasyon başvurusu yaptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Meral Akşener Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu
Magazin Ebru Yaşar Acun Ilıcalı Ceyda Düvenci İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Caner Erkin Serdar Aziz Ali Şansalan Rıza Çalımbay
Tüm Haberler İtfaiye Hisarcık Kayserispor Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mesut Özil'in imza törenine 132 basın mensubu akreditasyon başvurusu yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 15:23:41. #1.15#
title