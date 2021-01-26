Mesut Özil'in imza törenine 132 basın mensubu akreditasyon başvurusu yaptı

Fenerbahçe'ye transfer olarak sadece Türkiye'de değil dünyada da gündem olan Mesut Özil'in imza töreni de bir o kadar görkemli olacak. Tecrübeli oyuncunun imza töreni için basın mensuplarından Fenerbahçe Kulübü'ne görülmemiş sayıda talep geldi.