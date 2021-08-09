Mesut Özil'in Giresunspor maçındaki performansı taraftarı mest etti! Yere göğe sığdıramadılar

Fenerbahçe sezon öncesi oynadığı son hazırlık maçında Giresunspor'u 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde Mesut Özil özellikle ilk yarıda gösterdiği başarılı performansla taraftarı mest etti. Sarı-lacivertli taraftarlar dünyaca ünlü futbolcuyu öven binlerce paylaşım yaptı.