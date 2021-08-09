Mesut Özil'in Giresunspor maçındaki performansı taraftarı mest etti! Yere göğe sığdıramadılar
Fenerbahçe sezon öncesi oynadığı son hazırlık maçında Giresunspor'u 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde Mesut Özil özellikle ilk yarıda gösterdiği başarılı performansla taraftarı mest etti. Sarı-lacivertli taraftarlar dünyaca ünlü futbolcuyu öven binlerce paylaşım yaptı.
Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala Fenerbahçe son hazırlık maçında Giresunspor'la karşılaştı. Sarı-lacivertli takım, Karadeniz ekibini 3-1 mağlup ederken Mesut Özil de performansıyla mücadeleye damga vurdu.
ESKİ GÜNLERİNE DÖNDÜĞÜNÜN SİNYALİNİ VERDİ
Giresunspor karşısında oldukça hazır bir görüntü çizen Mesut Özil adeta eski günlerine geri döndüğünün sinyalini verdi. Sarı-lacivertli taraftarları mest eden performans sonrası sosyal medya da yıkıldı. Yıldız futbolcu adına binlerce paylaşım yapılırken taraftarlar Mesut'u yere göğe sığdıramadı.