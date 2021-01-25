Mesut Özil'in forma numarası kaç olacak? Mesut Özil Fenerbahçe'de hangi forma numarasını giyecek? 67 ne anlama geliyor?

Fenerbahçe'ye transfer olan dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil takımdaki ilk antrenmanına çıkmıştı. Ayrıca Mesut Özil'in Fenerbahçe'de giyeceği forma numarası da belli oldu. Peki Mesut Özil Fenerbahçe'de hangi forma numarasını giyecek? Mesut Özil'in yeni forma numarası kaç olacak?

Mesut Özil'in forma numarasının 67 olacağı açıklandı. Peki 67 sayısı ne anlama geliyor? 67 nerenin plakası? Mesut Özil'in yeni forma numarası kaç olacak? Forma numarası ne?

MESUT ÖZİL'İN FORMA NUMARASI KAÇ?

Fenerbahçe'deki ilk antrenmanında Mesut Özil, 67 numaralı antrenman ürünleri giydi. Tecrübeli oyuncunun resmi maçlarda da 67 numarayı giyeceği belirtildi. Buna göre Mesut Özil, Fenerbahçe'de 67 forma numarası ile sahaya çıkacak.

MESUT ÖZİL'İN FORMA NUMARASI 67 NE ANLAMA GELİYOR?

Mesut Özil'in aslen Zonguldaklı olduğu bilinmektedir. Zonguldak'ın plaka numarası ise 67 'dir. Bu bakımdan Mesut Özil 67 forma numarası giyeceği düşünülmektedir.

MESUT ÖZİL İLK ANTRENMANINA ÇIKTI!

Antrenman sahasına gelirken açıklamalarda bulunan Özil, "Rüyam gerçek oldu. İlk defa takımla sahada antrenman yapacağım. Hayırlı olsun. Çok mutluyum. Bir Fenerbahçeli olarak hayalimdi. Gerçek oldu. Çok uğraştık. Allah nasip etti. Artık buradayım. İnşallah başarılı bir sezon diliyorum. Bol şans" dedi.

Sahaya geldiğinde takım arkadaşları tarafından alkışlanan Mesut Özil, takım arkadaşlarına bir konuşma yaptı. 32 yaşındaki oyuncunun konuşmasının ardından teknik direktör Erol Bulut da kısa bir açıklamada bulundu.

Takımdan başarılı oyuncuya yardım etmesini isteyen Bulut, "Hakkında bir şey söylemeye gerek yok, benden daha iyi biliyorsunuz. Aramıza hoş geldin, hayırlı uğurlu olsun. Ona yardımcı olmaya çalışın. O da size sahada yardımcı olacak. İyi bir birliktelik olacak. Ailemize hoş geldin" şeklinde konuştu.