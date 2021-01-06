Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferinde Acun Ilıcalı başrol oynadı

Fenerbahçe'nin, taraftarların rüyalarını süsleyen Mesut Özil'le yaptığı anlaşmanın perde arkasındaki detaylar ortaya çıktı. Yıllık 5 milyon eurodan anlaşılan Mesut'un İstanbul'a gelmesinde, Fenerbahçeliliği ile bilinen ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı başrol oynadı.

Fenerbahçe'nin, Arsenal'de kadro dışı kalan ve 3.5 yıllık anlaşma sağladığı Türk asıllı Alman futbol Mesut Özil transferindeki çarpıcı detay ortaya çıktı.

Sarı-lacivertlilerin dünyaca ünlü futbolcuyu kadrosuna katmasında, Fenerbahçeliliği ile bilinen ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı başrol oynadı.

İLK GÖRÜŞME OLUMSUZ SONUÇLANDI

Mesut Özil Fenerbahçe görüşmeleri bir süredir devam ediyordu. Kısa süre önce Başkan Ali Koç, Emre Belözoğlu ve Mesut Özil'e yakınlığı ile bilinen Acun Ilıcalı transfer görüşmesi için Londra'ya giderken, 32 yaşındaki oyuncu ve menajerleriyle yapılan ilk görüşmede anlaşma sağlanamamıştı.

MAAŞI 5 MİLYON EURO OLACAK

İlk görüşmenin olumsuz sonuçlanmasının ardından Fenerbahçe bu transferdeki ısrarını sürdürdü. İkinci görüşme ise yakın zamanda gerçekleşti. Mesut Özil ve ekibi bir kez daha Ali Koç, Emre Belözoğlu ve Acun Ilıcalı'yı Londra'da ağırladı. Fenerbahçe tarafı bu kez Mesut ve menajerlerini ikna etti. Taraflar yıllık 5 milyon eurodan 3.5 yıllık prensip anlaşmasına vardı.

ACUN DEVREYE GİRDİ, DİĞER TEKLİFLERİ REDDETTİ

Ünlü televizyoncunun yoğun ısrarları ve uğraşları sonucu Mesut Özil Fenerbahçe'yle anlaşırken, Mesut'un daha yüksek tekliflere rağmen sarı-lacivertlilerle anlaşmasında Acun Ilıcalı önemli rol oynadı.