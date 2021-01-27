Mesut Özil'in Fenerbahçe'de alacağı maaş ne kadar? Mesut Özil'in alacağı maaş belli oldu mu? Mesut Özil yıllık kaç tl kazanacak?

Mesut Özil'in imza töreninin ardından Fenerbahçe'de alacağı maaş merak edildi. Vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlanan Mesut Özil'in maaşı ne kadar, kaç tl olacak? Mesut Özil Fenerbahçe'den ne kadar alacak? Maaşı kaç tl olacak? Mesut Özil'in bonservisi ne kadar? Maaşı KAP'a bildirildi mi?

Fenerbahçe, Mesut Özil'in transferi için Arsenal'a ve oyuncuya ödenecek rakamları açıkladı. Sarı-lacivertliler İngiliz ekibine sportif sonuçlara göre 1 milyon 750 bin euro ödeyecek. Mesut ise sezon sonuna kadar ücret almayacak ve yeni sezondan itibaren yıllık 3 milyon euro kazanacak. Ayrıca 32 yaşındaki oyuncunun imza töreni tarihi belli oldu.

Fenerbahçe, Arsenal'dan bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Mesut Özil'in mali detaylarını açıkladı.

MESUT ÖZİL'İN MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Sarı-lacivertlilerden Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Arsenal'a sportif sonuçlarına bağlı olarak azami 1 milyon 750 bin euro ödeneceğini ve yıldız oyuncuya sezon sonuna kadar herhangi bir ödeme yapılmayacağı belirtildi.

Mesut Özil'e ayrıca, kalan 3 yıllık sürede ise sezon başına 3 milyon euro yıllık maaş ve toplamda 550 bin euro imza parası ödeneceği ifade edildi.

Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Şirket, futbolcunun önceki kulübüne transfer bedeli ödemeyecek olup, sportif sonuçlarına bağlı olarak azami 1.750.000 euro ödeyecektir. Şirket tarafından futbolcuya 2020-2021 futbol sezonu için herhangi bir ücret ödemesi yapılmayacak olup; 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında 3.000.000 euro garanti ücret ve toplamda 550.000 euro imza parası ödenecektir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.