Mesut Özil'in 13 şehidimizle ilgili paylaşımı takdir topladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mesut Özil'in 13 şehidimizle ilgili paylaşımı takdir topladı

15.02.2021 09:09 | Son Güncelleme: 15.02.2021 09:19
Mesut Özil'in 13 şehidimizle ilgili paylaşımı takdir topladı

Fatih Karagümrük maçında İstiklal Marşı'nı okumadığı gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi olan Mesut Özil, Gara şehitlerini unutmadı. Sosyal medya hesabından Türk bayrağı görseli paylaşan yıldız futbolcu, "Milletimizin başı sağ olsun" notunu düştü.

Terör örgütü PKK'nın sözde üs bölgesi Gara'ya 10 Şubat'ta başlatılan harekat sona erdi. Harekatta 53 terörist etkisiz hale getirilirken, bir mağarada tutulan 13 asker, polis ve sivil ise hain terör örgütü tarafından katledildi.

MESUT ÖZİL: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN

Olayın yankıları sürerken birçok isim sosyal medyadan terör örgütünü lanetledi. Konuya duyarsız kalmayanlardan biri de Fenerbahçe'nin Alman asıllı yıldızı Mesut Özil'di. Sosyal medya hesabından Türk bayrağı görseli paylaşan yıldız futbolcu, "Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi. Özil'in paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Mesut Özil'in 13 şehidimizle ilgili paylaşımı takdir topladı

İSTİKLAL MARŞI GÖNDERMESİ

Bazı sosyal medya kullanıcıları da gönderinin altına yaptıkları yorumlarda Mesut Özil'in Fatih Karagümrük maçında İstiklal Marşı'nı okumamasına atıfta bulundu.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Bülent Turan Osman Kavala Meral Akşener
Magazin Alişan Demet Akalın Emina Jahovic Mustafa Sandal
Spor Ömer Ali Fatih Terim Deniz Türüç Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mesut Özil'in 13 şehidimizle ilgili paylaşımı takdir topladı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 09:22:29. #1.15#
title