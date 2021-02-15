Mesut Özil'in 13 şehidimizle ilgili paylaşımı takdir topladı

Fatih Karagümrük maçında İstiklal Marşı'nı okumadığı gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi olan Mesut Özil, Gara şehitlerini unutmadı. Sosyal medya hesabından Türk bayrağı görseli paylaşan yıldız futbolcu, "Milletimizin başı sağ olsun" notunu düştü.

Terör örgütü PKK'nın sözde üs bölgesi Gara'ya 10 Şubat'ta başlatılan harekat sona erdi. Harekatta 53 terörist etkisiz hale getirilirken, bir mağarada tutulan 13 asker, polis ve sivil ise hain terör örgütü tarafından katledildi.

MESUT ÖZİL: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN

Olayın yankıları sürerken birçok isim sosyal medyadan terör örgütünü lanetledi. Konuya duyarsız kalmayanlardan biri de Fenerbahçe'nin Alman asıllı yıldızı Mesut Özil'di. Sosyal medya hesabından Türk bayrağı görseli paylaşan yıldız futbolcu, "Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi. Özil'in paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

İSTİKLAL MARŞI GÖNDERMESİ

Bazı sosyal medya kullanıcıları da gönderinin altına yaptıkları yorumlarda Mesut Özil'in Fatih Karagümrük maçında İstiklal Marşı'nı okumamasına atıfta bulundu.