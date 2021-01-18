Mesut Özil, Fenerbahçe'yi sosyal medyadan tebrik etti

Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği ve kadrosuna katmaya çok yakın olduğu yıldız futbolcu Mesut Özil'den Ankaragücü maçı sonrası sarı lacivertli kulübü tebrik etti.

Sarı Lacivertliler'in 3-1 kazandığı Ankaragücü maçının ardından sosyal medya hesabından takımı tebrik eden yıldızın oyuncunun bu paylaşımının altına kısa sürede yüzlerce yorum geldi.

İMZA ATMASI AN MESELESİ

Fenerbahçe'nin, dün gece saatlerinde özel uçakla İstanbul'a getirdiği Mesut Özil ile kısa süre içerisinde sözleşme imzalaması bekleniyor.