Mesut Özil, Fenerbahçe'yi sosyal medyadan tebrik etti
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Mesut Özil, Fenerbahçe'yi sosyal medyadan tebrik etti

18.01.2021 21:31 | Son Güncelleme: 18.01.2021 21:41

Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçında 3-1 galip gelmesinin ardından yeni transfer Mesut Özil, sosyal medyadan maç görseli ve skorunu paylaşarak tebrik mesajı yolladı. Mesut'un paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.

Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği ve kadrosuna katmaya çok yakın olduğu yıldız futbolcu Mesut Özil'den Ankaragücü maçı sonrası sarı lacivertli kulübü tebrik etti.

Sarı Lacivertliler'in 3-1 kazandığı Ankaragücü maçının ardından sosyal medya hesabından takımı tebrik eden yıldızın oyuncunun bu paylaşımının altına kısa sürede yüzlerce yorum geldi.

Mesut Özil, Fenerbahçe'yi sosyal medyadan tebrik etti

İMZA ATMASI AN MESELESİ

Fenerbahçe'nin, dün gece saatlerinde özel uçakla İstanbul'a getirdiği Mesut Özil ile kısa süre içerisinde sözleşme imzalaması bekleniyor.

Mesut Özil, Fenerbahçe'yi sosyal medyadan tebrik etti
Haber Yorumları (1)
FUTBOL DÜŞMANI: Maça gitmeyin, futbol izlemek için internete bir dünya para ödemeyin. Siz ödedikçe bu futbolcular ve kulüpler köşeyi döndükçe döner, vergisini de vermez.
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