Mesut Özil derbide oynayacak mı? Vitor Pereira'nın kararı Fatih Terim'i bile şaşırtacak

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yle karşılaşacak. Nef Stadyumu'nda pazar günü saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Kritik derbi öncesinde teknik direktör Vitor Pereira'nın kadro ve sistem tercihi son halini almaya başladı.

İRFAN CAN KAHVECİ, GALATASARAY'A KARŞI İLK 11'DE OLACAK

Sabah Gazetesi'nin haberine göre Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Vitor Pereira, dörtlü savunma denemelerine rağmen eleştirilen üçlü savunmayla derbiye çıkacak. İrfan Can Kahveci'nin ilk 11'de başlamasının garanti olduğu iddia edilirken, Mesut Özil'in de derbide yedekler arasında olacağı haber deki detaylardan.

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