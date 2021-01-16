Mesut Özil bir heyecan daha yarattı
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Mesut Özil bir heyecan daha yarattı

16.01.2021 15:44 | Son Güncelleme: 16.01.2021 15:49
Mesut Özil bir heyecan daha yarattı

Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Mesut Özil'in, ağabeyi Mutlu Özil'in Fenerbahçe paylaşımını beğenmesi heyecan yarattı.

Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Mesut Özil'in, ağabeyi Mutlu Özil'in Fenerbahçe paylaşımını beğenmesi heyecan yarattı.

Mutlu Özil, sosyal medya hesabından "Elhamdulillah 10" yazıp Fenerbahçe logosunu paylaştı. Mesut Özil'in de bu paylaşımı beğenmesi Sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırırken, paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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