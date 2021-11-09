Mesut Özil yuvadan uçuyor! Resmi görüşmeler için İstanbul'a geldiler

Mesut Özil'in transferi için Katar ekibin İstanbul'a geldiği ileri sürüldü. Fotomaç gazetesinin haberine göre, Katar ekibi çok ciddi ve ısrarcı. Bu takımın Al Sadd olduğu konuşuluyor. Gazeteci Fatih Doğan, Mesut transferi hakkında gelişmeleri Fotomaç'a anlattı.

İşte Fatih Doğan'ın açıklamaları:

"ÇOK CİDDİ TEKLİF YAPTILAR"

"Yaklaşık 3 hafta önce Mesut'a Katar temsilcileri çok ciddi ilk teklifi yaptılar. Ve ısrarlarını sürdürüyorlar.

"GELDİKLERİNİ BİLİYORUZ"

En son Katar temsilcilerinin İstanbul'a kadar gelip, niyetlerinin çok olduğunu, Mesut Özil'i Katar'da görmek istediklerini çok cazip bir teklif getirdiklerini biliyoruz.

"RADİKAL KARARLAR ÇIKABİLİR"

Fenerbahçe'de sadece Mesut değil dün saat 4'ten bu yana çok sıcak bir trafik var. Çok radikal kararlar çıkabilir. Mesut Özil kararsız durumda. Katar temsilcisi, Mesut'un kararını vermesini ve onlara gitmesini bekliyor.

#Fenerbahçe 'de Vitor Pereira'nın olası bir ayrılığının ardından kimi görmek istersiniz? — Haberler (@Haberler) November 8, 2021

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet