Mesut Özil, Arsenal'den fesih bedeli olarak 15 milyon euro istedi
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Mesut Özil, Arsenal'den fesih bedeli olarak 15 milyon euro istedi

09.10.2020 22:34 | Son Güncelleme: 09.10.2020 22:40

Mesut Özil'in sözleşmesini feshetmeyi planlayan Arsenal, yıldız futbolcunun fesih için 15 milyon euro istemesi üzerine geri adım attı.

Arsenal'de uzun süredir ayrılık ihtimali konuşulan Mesut Özil için yeni gelişmeler yaşanıyor. İngiliz devi, 31 yaşındaki oyuncunun yüksek maaşı nedeniyle yolları ayırmayı düşünüyor.

Londra ekibi, sözleşmesi sezon ayı bitecek olan Mesut Özil'e maaşında indirime gitmesini istedi ancak yıldız futbolcu bunu reddetti. Bu durumun üzerine Arsenal, Mesut'un sözleşmesini feshetme kararı aldı.

15 MİLYON EURO İSTEDİ

Türk asıllı Alman oyuncu, bu sürede sözleşmesinde kazanacağı 15 milyon euronun neredeyse tamamını istedi ve aksi halde ayrılmayı reddetti. Kırmızı beyazlılar, Mesut Özil'in tavrı karşısında fesihten vazgeçti. Şu an için Mesut'un Ocak ayı transfer döneminden önce Arsenal'den ayrılması mümkün görünmüyor.

KADROYA ALINMAMIŞTI

Londra ekibi, geçtiğimiz günlerde açıkladığı UEFA Avrupa Ligi kadrosuna 31 yaşındaki orta sahayı dahil etmedi.

Mesut Özil, Arsenal'den fesih bedeli olarak 15 milyon euro istedi
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