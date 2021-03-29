Mesut Özil, Almanya Milli Takımı'ndan dünya yıldızı arkadaşını Fenerbahçe'ye getiriyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mesut Özil, Almanya Milli Takımı'ndan dünya yıldızı arkadaşını Fenerbahçe'ye getiriyor

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

İngiliz basını, Mesut Özil'in, Almanya Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Bayern Münih'in stoperi Jerome Boateng'i yeni sezonda Fenerbahçe'ye getireceğini iddia etti. Sezon sonunda Alman deviyle mukavelesi bitecek başarılı stoper oyuncusu için bonservis bedeli ödenmeyecek olması Sarı-Lacivertliler'in iştahını kabarttı. Boateng'in Fenerbahçe'ye gelme ihtimali oldukça yüksek gözüküyor.

Fenerbahçe, Mesut Özil'den sonra bir dünya yıldızını daha getirmeye hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler, Mesut vasıtasıyla Alman devi Bayern Münih'in stoperi Jerome Boateng ile bağlantı kurdu. İngiliz basınından besoccer'in verdiği haberde; Mesut Özil'in Alman Milli Takımı'ndan arkadaşı Jerome Boateng'i ikna çalışmalarına başladığı bilgisi paylaşıldı. Stoperde 2 sezondur istediği uyumu yakalayamayan Sarı-Lacivertliler, Boateng ile savunmasını da üst düzeye ulaştıracak.

KUPALARLA DOLU KARİYER

Kariyerine Hertha'da başlayan Boateng, 2007'de gittiği Hamburg'da çıkışını başlattı. 2010 yılında 12.5 milyon euro bonservis bedeliyle İngiliz ekibi Manchester City'nin yolunu tuttu. Bir sezon sonrasında ise Alman devi Bayern Münih'e geçti. 2011'den beri Bayern'de istikrarlı bir şekilde forma giyen Boateng, bu sezon geçtiğimiz senelere nazaran daha az süre aldı. Gana asıllı futbolcu, 76 kez de Alman Milli Takımı'nın formasını giyip 2 gol kaydetti. Boateng'in kariyerinde 8 Bundesliga şampiyonluğu, 2 Şampiyonlar Ligi, 1 Dünya Kupası, 5 Alman Kupası, 1 İngiliz Kupası zaferleri var.

MAAŞI 4-5 MİLYON EURO CİVARINDA

Bonservis bedeli ödenmeyecek futbolcuya teklif edilecek maaş ise 4 milyon euro civarında olacak. Fiziksel kalitesinden bir şey kaybetmeyen deneyimli stoperin, Mesut Özil'in aracılığıyla Fenerbahçe formasını giyme ihtimali epey fazla gözüküyor.

Mesut Özil, Almanya Milli Takımı'ndan dünya yıldızı arkadaşını Fenerbahçe'ye getiriyor
Mesut Özil, Almanya Milli Takımı'ndan dünya yıldızı arkadaşını Fenerbahçe'ye getiriyor

İlgili Haberler

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu kimdir? Emre Belözoğlu kaç yaşında? Emre Belözoğlu hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu kimdir? Emre Belözoğlu kaç yaşında? Emre Belözoğlu hangi takımlarda oynadı?
Erol Bulut yerine Emre Belözoğlu'mu geldi? Erol Bulut yerine kim geldi? Erol Bulut neden istifa etti? Erol Bulut
Erol Bulut yerine Emre Belözoğlu'mu geldi? Erol Bulut yerine kim geldi? Erol Bulut neden istifa etti? Erol Bulut
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com
Haber Yorumları (3)
MİRRO: Bundes Liganin bütün emeklileri, cöpleri fenere. . . .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
BİBER: İyi olur mesut uçurdu bide bunu getirin iyice batırın bu kafayle olmuş Maradona pelede getirir siniz
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
GS 1905: aferin mesut tüm arkadaşlarını topla oraya :)
Cevap Yaz 10 Yayından Kaldır
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali İhsan Su Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Merve Boluğur Jason Statham Birkan Sokullu Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Erol Bulut Hakan Kutlu Şenol Güneş İsmail Kartal Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mesut Özil, Almanya Milli Takımı'ndan dünya yıldızı arkadaşını Fenerbahçe'ye getiriyor - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 17:18:49. #1.15#
title