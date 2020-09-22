Mesut Özil, 2 milyon dolarlık tedaviye ihtiyacı olan Metehan bebek için harekete geçti Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, Spinal Musküler Atrofi hastası olup 2 milyon 100 bin dolarlık tedaviye ihtiyaç duyan 11 aylık Türk bebek Metehan Fidan için harekete geçti. Sosyal medyadan paylaşım yapan yıldız, "Yardımlarınızla onu hep beraber kurtarabiliriz" ifadelerini kullandı.

Premier Lig ekibi Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastası 11 aylık Metehan Fidan için sosyal medya hesabından yardım talebinde bulundu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Özil, 2 milyon 100 bin dolarlık tedaviye ihtiyaç duyan Metehan bebek için "Twitter'daki ulaşım gücümü Metehan için kullanmak istiyorum. Metehan'a SMA teşhisi konuldu. Yardımlarınızla onu hep beraber kurtarabiliriz" ifadelerini kullandı.

ZOLGENSMA TEDAVİSİ GEREKİYOR

Ekim 2019'da doğan Metehan, sağlığına geri kavuşması için 2 milyon 100 bin dolarlık "Zolgensma" adlı tedaviye ihtiyaç duyuyor.

İNTERNET SİTESİNDEN DESTEK BEKLENİYOR

Minik Metehan'ın ailesi bu ücreti karşılamak için internet sitesi üzerinden yardımseverlerin desteklerini bekliyor.

Kaynak: Haberler.com