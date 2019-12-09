Mesut Mestan: "Süper Lig'e dönmek zorundayız"

09.12.2019 15:48 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:52

Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş'u ziyaret eden Bursaspor Başkanı Mesut Mestan, bu yıl Süper Lig'e dönmek zorunda olduklarını söyledi.



Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan ve yöneticiler, Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş'u ziyaret etti. Spordan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Bülent Özbakan ve İl Saymanı Önal Arda'nın da hazır bulunduğu ziyarette, Başkan Mestan, Akkuş'a 16 numaralı forma hediye etti. CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş, kulübün kalıcı gelire kavuşturulmasının, kulübün kendi ayakları üzerinde ve siyasetin etkilerinden uzak durabilmesi için şart olduğunu belirterek, bu konuda projeler geliştirilmesi, daha önce de dile getirilen önerilerin derlenip değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Akkuş, Özlüce'deki tesis alanıyla ilgili daha önce dile getirdiği projenin, siyasi değerlendirmeler bir kenara bırakılarak yeniden ve titizlikle ele alınmasının, Bursaspor'un yararına olacağını vurguladı.



"Gelir yok bu sene Süper Lig'e dönmek zorundayız"



Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan ise, "Bursaspor'un neredeyse hiç geliri yok desek yeri. Yıllık gelirimiz 14 milyon liraya indi. Bu sezon sonunda Süper Lig'e mutlaka dönerek, yıllık 200 milyon gelire yeniden kavuşmamız lazım. Zorluklarla mücadele ediyoruz. Bursaspor Bursa'da yaşayan herkesin takımı. Tüm kesimlerin destek olmasını bekliyoruz" dedi.



Mestan, Bursaspor takımının bu yıl Süper Lig'e çıkamaması durumunda, sonraki yıllarda bugünkünden çok daha ağır krizler yaşanacağı gerçeğini de gündeme taşıdı ve "Bursaspor'un Süper Lig'e dönememe ihtimalini düşünmek bile istemiyorum" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA