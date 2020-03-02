Mesut Mestan'dan hakemlere tepki

02.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 02.03.2020 14:16

Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, son haftalarda yaşanan hakem hatalarını eleştiren bir açıklama yayımladı.



TFF 1. Lig'in 25. haftasında deplasmanda Cesar Grup Ümraniyespor ile 1-1 berabere kalan Bursaspor'da hakemlere tepki büyüyor. Teknik Direktör İbrahim Üzülmez'in karşılaşmanın hakemlerini eleştirmesinin ardından bugün Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan da, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile hakemlere tepki gösterdi. Hakem hataları yüzünden Bursaspor'un puan kaybettiğini belirten Mestan, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:



"9 aydan bu yana son derece meşakkatli, ağır ve yıpratıcı süreçlerden geçiyoruz. Büyük Bursaspor camiası olarak, ilk günkü hedefimizden fikren ve ruhen milim sapma olmadığını, takımımızı ait olduğu yere, şampiyon olduğu Süper Lig'e taşıyacağımıza dair inancımızı da güçlü bir şekilde muhafaza ettiğimizi bütün futbol kamuoyu önünde bir kez daha vurguluyoruz. Bursaspor sevdalıları, son maça, son topa, son pasa kadar mücadelesinden vazgeçmeyecektir. Sezon içinde sergilediğimiz futbol ve futbolcularımızın performansları açısından zaman zaman inişler ve çıkışlar yaşadık. Özellikle son haftayı, bize bağlı olan ya da olmayan birçok faktör sebebiyle arzulamadığımız bir şekilde noktaladık. Futbolcumuz Özer Hurmacı'nın haksız bir şekilde oyundan atılması, son iç saha maçında iki metre ofsayttan yediğimiz gol ve lehimize verilmesi gereken bariz bir penaltıyla birlikte, Ümraniye karşılaşmasındaki bariz ve fahiş hakem hataları nedeniyle puanlar kaybettik ve yıprandık, ama bilinmelidir ki, umudumuzu ve mücadele azmimizi yitirmedik. Hakem hatalarından dolayı sezonun ilk yarısındaki birçok karşılaşmada da mağdur edilmiştik, fakat son dönemde, u hataların süreklilik arz eder bir şekilde, artarak devam etmekte olması kaygı verici boyutlara ulaştı. Bunun için kurullar ve kurumlar nezdinde haklarımızı sonuna kadar savunmayı sürdürüyoruz. Kalan 9 maçta da hiçbir mazeretin arkasına sığınmadan her ne pahasına olursa olsun hedefimize ulaşacağımıza ve Süper Lig'e çıkacağımıza inanıyoruz. Bu şerefli formayı taşımaya başladıkları ilk günden itibaren emeğini sakınmayan ve inancını koruyan teknik heyetimizle birlikte oyuncu kadromuza güvenimizin tam olduğunu belirtiyor, büyük taraftarımızın şanlı armaya desteğini sürdüreceklerine inanıyorum." - BURSA

Kaynak: İHA