Mesut Ergin "Dünya Zeytin Ağacı" gününü unutmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Mesut Ergin "Dünya Zeytin Ağacı" gününü unutmadı

26.11.2020 15:22 | Son Güncelleme: 26.11.2020 15:27
Mesut Ergin

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık'ta ve ülke genelinde ekmeğini bu sektörden kazanan herkesin 'Dünya Zeytin Ağacı Günü'nü kutladı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık'ta ve ülke genelinde ekmeğini bu sektörden kazanan herkesin 'Dünya Zeytin Ağacı Günü'nü kutladı.

Dünyadaki zeytin üreticisi ülkelerin 2019 yılında sunduğu, UNESCO tarafından 206'ncı oturumunda müzakere edildikten sonra zeytin ağacını korumak, sembolize ettiği barış, akıl ve uyum değerlerini teşvik etmek amacıyla her yılın 26 Kasım gününü, "Dünya Zeytin Ağacı Günü' olarak kabul edilmişti.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, bu özel günün gelecek yıllarda adına yakışır bir şekilde kutlanacağını, zeytin ağaçlarının bu topraklarda hep var olduğunu, hep var olacağını söyledi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Asgari ücretlinin heyecanla beklediği tarih netleşti! Maaş zammı için ilk raunt başlıyor
Asgari ücretlinin heyecanla beklediği tarih netleşti! Maaş zammı için ilk raunt başlıyor
Satılık ya da kiralık ilanı değil! Evinin camına astığı yazıya bakan bir daha bakıyor
Satılık ya da kiralık ilanı değil! Evinin camına astığı yazıya bakan bir daha bakıyor
Son seçim anketinde büyük sürpriz! Sadece 4 parti barajı geçebiliyor
Son seçim anketinde büyük sürpriz! Sadece 4 parti barajı geçebiliyor

Zeytin ve zeytinyağının Türkiye'de milli kültür ürünü olarak kabul edildiğine işaret eden Başkan Ergin, "Özellikle Kuzey Ege Bölgesi'nde elde edilen zeytinyağları kalite özellikleriyle hem yurt içinde hem yurt dışında farklı bir öneme sahiptir. Ülkemizde Avrupa Birliği tarafından tescillenmek üzere başvuru yapan yüzlerce ürün arasından ilk 20'ye girebilen ilk ve tek zeytinyağı Ayvalık zeytinyağı oldu. Bu da gösteriyor ki; dünyanın en kaliteli ve lezzetli zeytinyağı Ayvalık'ta üretiliyor" dedi.

Ayvalık'ta bin yılı aşkın süredir ağaçların yaşadığını hatırlatan Başkan Ergin, bu coğrafyada en az bin yıldır bu kültürün mevcut olduğunu dile getirerek, "Bugün de iki milyona yakın zeytin ağacımızla, tarihten bugüne yaşam kültürümüze kattıklarıyla, temel geçim kaynağı olması vesilesiyle, Ayvalık'ta zeytin başka bir meseledir, başka bir önem taşımaktadır. Ayvalık; zeytin ve zeytinyağı demektir. Bu nedenle Dünya Zeytin Ağacı Günü Ayvalık için çok değerlidir. Dünya Zeytin Ağacı Günümüz kutlu olsun" diye konuştu. - BALIKESİR

Mesut Ergin 'Dünya Zeytin Ağacı' gününü unutmadı
Mesut Ergin 'Dünya Zeytin Ağacı' gününü unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Kısıtlamadan muaf olan zeytin üreticileri hasat yaptı
Kısıtlamadan muaf olan zeytin üreticileri hasat yaptı
Dalından topladıkları zeytinin nasıl kurulacağı vatandaşa öğretiyorlar
Dalından topladıkları zeytinin nasıl kurulacağı vatandaşa öğretiyorlar
Kilis'te Zeytin hasadı sürüyor
Kilis'te Zeytin hasadı sürüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Bülent Arınç Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Alişan Cansu Dere Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Falcao Samatta Erol Bulut Deniz Türüç Burak Yılmaz
Tüm Haberler Kasım Bakan Antalya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mesut Ergin "Dünya Zeytin Ağacı" gününü unutmadı - Balıkesir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.11.2020 15:49:11. #1.15#
title