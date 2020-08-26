Messi'ye forma giydiren Bursaspor'dan esprili mesaj: Seni bekliyoruz Bursaspor, Barcelona'dan ayrılması gündemde olan Arjantinli yıldız Lionel Messi'yle ilgili esprili bir paylaşım yaptı. Yıldız isme yeşil beyazlı formayı giydiren TFF 1'inci Lig ekibi, paylaşımına "Seni bekliyoruz" notunu düştü.

TFF 1'inci Lig ekibi Bursaspor, Barcelona'dan ayrılması gündemde olan Arjantinli yıldız Lionel Messi için esprili paylaşımda bulundu. Bursaspor tarafından dünyaca ünlü 33 yaşındaki futbolcunun yeşil beyaz formalı görseliyle yapılan paylaşımda, "Şu anda 10 numaralı formamız dolu ancak formanın sahibi ile görüştük, 'Messi gelirse seve seve 10 numarayı veririm' dedi. Kulübümüz ile ilgili her şeyi efsane futbolcumuz Batalla'dan öğrenebilirsin. Seni bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.