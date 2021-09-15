Messi'siz Barcelona'dan 24 sene sonra skandal başlangıç! İsabetli şut atamadan kaybettiler

Sözcü'nün istatistik haberine göre; Şampiyonlar Ligi'ndeki açılış maçlarında 1997'den beri yenilgi yüzü görmeyen Barcelona, son olarak Newcastle United'a mağlup olmuştu.

Aradan geçen 22 açılış maçının 17'sini kazanan ve 5'ini beraberlikle tamamlayan Barcelona, bu alanda 24 yıl sonra yenilgiyle tanıştı. Barcelona, bu karşılaşması isabetli şut dahi çekemeden tamamladı. Tarihinin en kötü başlangıçlarından birini yaptı.

MÜNİH FIRTINASI

Barcelona, zaman zaman Bayern'e karşılık verse de bu ataklar çok cılızdı. Bayern Münih, maç boyunca oyunu istediği gibi yönlendirdi. Alman devi, farkı açabilecek pozisyonlar da yakaladı.

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