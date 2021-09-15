Messi'siz Barcelona'dan 24 sene sonra skandal başlangıç! İsabetli şut atamadan kaybettiler
Messi'nin ayrılmasıyla kaos yaşayan Barcelona, Şampiyonlar Ligi'ne skandal bir performansla başladı. Katalan devi, evinde Bayern Münih'e 3-0 mağlup olurken, adeta ezilerek kaybetti. Barcelona, 1997'den bu yana Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez yenilerek giriş yaptı.
Sözcü'nün istatistik haberine göre; Şampiyonlar Ligi'ndeki açılış maçlarında 1997'den beri yenilgi yüzü görmeyen Barcelona, son olarak Newcastle United'a mağlup olmuştu.
Aradan geçen 22 açılış maçının 17'sini kazanan ve 5'ini beraberlikle tamamlayan Barcelona, bu alanda 24 yıl sonra yenilgiyle tanıştı. Barcelona, bu karşılaşması isabetli şut dahi çekemeden tamamladı. Tarihinin en kötü başlangıçlarından birini yaptı.
MÜNİH FIRTINASI
Barcelona, zaman zaman Bayern'e karşılık verse de bu ataklar çok cılızdı. Bayern Münih, maç boyunca oyunu istediği gibi yönlendirdi. Alman devi, farkı açabilecek pozisyonlar da yakaladı.
Haberler.com - Spor Haberleri
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