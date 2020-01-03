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Messi Oyuna Sonradan Girerek Barça'ya Üç Puanı Kazandırıyor

2015-16 sezonunda Atletico Madrid'e Vicente Calderon'da konuk olan Barcelona'da süperstar Lionel Messi, oyuna ikinci yarıda dahil olduktan kısa bir süre sonra Atletico ağlarını sarsarak zaferi Barcelona'ya getirdi.

03.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 03.01.2020 18:19

2015-16 sezonunda 'e 'da konuk olan 'da süperstar , oyuna ikinci yarıda dahil olduktan kısa bir süre sonra Atletico ağlarını sarsarak zaferi Barcelona'ya getirdi.

Kaynak: Dugout

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