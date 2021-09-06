Messi'den oynanmamış maçta inanılmaz gol! Spor dünyası bunu konuşuyor

Arjantinli süper star Lionel Messi, dün akşam oynatılmayan Brezilya maçından önce antrenman çalışmasında enfes bir gol attı. Bu gol için 'örümcek ağlarını temizledi' yorumları yapıldı, dünya genelinde milyonlarca kez tıklandı.

Lionel Messi için jeneriklik gol atmak, nefes almak gibi. Arjantinli star, dün Brezilya maçından önce şut çalışmasında 90 diye tabir edilen köşeye nefis bir gol attı. Kaleci adımını dahi atamadı.

OYNANMAYAN MAÇIN FRAGMANI

Oynatılmayan maçtan önce atılan bu gol, adeta karşılaşmanın nasıl geçeceğinin de fragmanıydı. Ama Brezilyalı sağlık yetkilileri, Arjantinlileri sahadan çıkarınca futbol şöleni yarıda kaldı.