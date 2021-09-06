Messi'den oynanmamış maçta inanılmaz gol! Spor dünyası bunu konuşuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Messi'den oynanmamış maçta inanılmaz gol! Spor dünyası bunu konuşuyor

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Arjantinli süper star Lionel Messi, dün akşam oynatılmayan Brezilya maçından önce antrenman çalışmasında enfes bir gol attı. Bu gol için 'örümcek ağlarını temizledi' yorumları yapıldı, dünya genelinde milyonlarca kez tıklandı.

Lionel Messi için jeneriklik gol atmak, nefes almak gibi. Arjantinli star, dün Brezilya maçından önce şut çalışmasında 90 diye tabir edilen köşeye nefis bir gol attı. Kaleci adımını dahi atamadı.

Messi, oynanmayan maçta harika bir gol attı! Tüm dünya bunu konuşuyor

OYNANMAYAN MAÇIN FRAGMANI

Oynatılmayan maçtan önce atılan bu gol, adeta karşılaşmanın nasıl geçeceğinin de fragmanıydı. Ama Brezilyalı sağlık yetkilileri, Arjantinlileri sahadan çıkarınca futbol şöleni yarıda kaldı.

Messi'den oynanmamış maçta inanılmaz gol! Spor dünyası bunu konuşuyor
Fenerbahçe'ye transfer olamayınca dünyası başına yıkıldı! Bustos, kulübünü ağır bombaladı
Fenerbahçe'ye transfer olamayınca dünyası başına yıkıldı! Bustos, kulübünü ağır bombaladı
İşte Brezilya-Arjantin maçında ortalığı karıştıran yetkili! Belinde silah olduğu iddiası
İşte Brezilya-Arjantin maçında ortalığı karıştıran yetkili! Belinde silah olduğu iddiası
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com
Haberler.com - Spor Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mansur Yavaş Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Düm Tek Tek Gülben Ergen Rasim Öztekin
Spor Max Meyer Ali Öztürk Burak Elmas Şenol Güneş Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Messi'den oynanmamış maçta inanılmaz gol! Spor dünyası bunu konuşuyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 17:04:34. #1.15#

title