Messi'nin artık dayanacak gücü kalmadı! Takım arkadaşları fısır fısır aldığı puanı konuşuyor

Lionel Messi kötü giden formu sonrası Fransız basınında hedef oldu. Yoğun eleştirilere maruz kalan yıldız futbolcunun tahammül sınırı aşıldı.

GAZETELER MESSI'YE DÜŞÜK PUAN VERİYOR

Sporx'in El Chiringuito'dan aktardığı habere göre, Fransız medyasının yıldız futbolcuya yaptığı sürekli eleştiriyi kaldıramadığını ve birkaç kulüp yöneticisiyle bu konuyu görüştüğünü öne sürdü. Haberde, popüler Fransız gazetelerin yıldız forvete, maçların sonuçlarına dayanarak çok düşük puanlar verdiği belirtildi.

23 MAÇTA 7 GOL ATTI

Ayrıca 34 yaşındaki oyuncunun reytinglerinin Paris ekibinin soyunma odasında bile konuşulmaya başlandığı kaydedildi. Lionel Messi, bu sezon Paris Saint-Germain formasıyla çıktığı 23 maçta 7 gol, 10 asist yapma başarısı gösterdi.

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