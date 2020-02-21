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Messi'nin 250. La Liga Golü

Arjantinli süper yıldız Lionel Messi, takımının Camp Nou'da Eibar ile oynadığı maçta La Liga kariyerindeki 250. golünü attı. Barcelona formasıyla toplamda 714 kez maça çıkan Lionel Messi'nin bu tarihi golünü sizler için hazırladık.

21.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:20

Arjantinli süper yıldız , takımının Camp Nou'da ile oynadığı maçta kariyerindeki 250. golünü attı. Barcelona formasıyla toplamda 714 kez maça çıkan Lionel Messi'nin bu tarihi golünü sizler için hazırladık.

Kaynak: Dugout

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