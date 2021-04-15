Messi'den koronavirüs aşılarını getiren imza! 50 bin aşı için 3 tane imzalı forma verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Messi'den koronavirüs aşılarını getiren imza! 50 bin aşı için 3 tane imzalı forma verdi

Haberler.com - Haberler | Spor

Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, Copa America öncesi futbolcuların aşılanması için devreye girdi. Messi, 50 bin koronavirüs aşısı alınması karşılığında Çinli ilaç firması Sinovac'a üç adet imzalı forma hediye etti.

Koronavirüs salgınının hızla arttığı Güney Amerika'da yazın düzenlenecek Copa America öncesi turnuvaya katılacak futbolcuların aşılanacağı duyuruldu. Kıtanın futbol federasyonu CONMEBOL'un bir yöneticisi, Çinli ilaç şirketi Sinovac'tan aşıların temini için Messi'nin öncü olduğunu söyledi.

3 TANE İMZALI FORMA GÖNDERDİ

Gonzalo Belloso yaşananları twitter hesabından "Sinovac yetkilileri, Messi'ye hayran olduklarını söyledi. O da 3 tane imzalı forma gönderdi. Messi de bu başarının bir parçası. Futbolu, futbol kurtardı" mesajını paylaştı.

Messi'den koronavirüs aşılarını getiren imza! 50 bin aşı için 3 tane imzalı forma verdi
Messi'den koronavirüs aşılarını getiren imza! 50 bin aşı için 3 tane imzalı forma verdi
15 Nisan Perşembe Koronavirüs tablosu açıklandı! 15 Nisan Perşembe günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti?
15 Nisan Perşembe Koronavirüs tablosu açıklandı! 15 Nisan Perşembe günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti?
BİM saat kaçta kapanıyor? Marketler kaçta açılıyor? 15 Nisan BİM açılış saati? A 101 ŞOK Migros açılış saatleri! BİM çalışma saatleri!
BİM saat kaçta kapanıyor? Marketler kaçta açılıyor? 15 Nisan BİM açılış saati? A 101 ŞOK Migros açılış saatleri! BİM çalışma saatleri!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Murat Kurum Devlet Bahçeli Antony Blinken
Magazin Müge Anlı Hazal Kaya Ajda Pekkan İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Messi'den koronavirüs aşılarını getiren imza! 50 bin aşı için 3 tane imzalı forma verdi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 20:25:56. #1.14#

title