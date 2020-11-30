Messi, attığı golü Maradona'nın Newell's formasıyla kutlayarak efsaneyi andı

Barcelona, sahasında Osasuna'yı 4-0 mağlup ettiği maçta ağları havalandıran Lionel Messi, attığı golü Barcelona formasının altına giydiği Maradona'nın Newell's formasını gösterek kutladı ve golü efsane isme adadı.

İspanya La Liga'nın 11. haftasında Barcelona, sahasında Osasuna'yı 4-0 mağlup etti. Camp Nou'daki mücadelede rahat bir oyun çıkaran Katalan ekibinde Lionel Messi ise attığı gol ile efsane Diego Maradona'yı andı.

1993 yılında Newell's Old Boys forması giyen Maradona, aynı zamanda Messi'nin de altyapısından yetiştiği Newell's formasıyla hazırlık maçında Emelec'e gol atarak kırmızı-siyahlı formayla sadece 1 kez gol sevinci yaşamıştı. O gol atıldığında 6 yaşındaki Messi de tribündeydi.

ATTIĞI GOL MARADONA'NIN GOLÜNE BENZİYOR

Messi, Osasuna filelerini havalandırdığı golle adeta Maradona'nın o golünü taklit etti. Benzer driplinglerle gelen Messi, tıpkı Maradona gibi ceza sahasının dışından slalomun tersine bir vuruş yaptı. İki gol arasındaki tek fark Messi'nin sola, Maradona'nın sağa dripling yapmasıydı.

NEWELL'S FORMASIYLA SEVİNDİ

Messi, gol sevincinde Barcelona formasının altına giydiği Maradona'nın Newell's formasını çıkardı. Ellerini gökyüzüne doğru kaldıran Lionel Messi, golünü vatandaş Maradona'ya adadı.