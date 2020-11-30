Messi, attığı golü Maradona'nın Newell's formasıyla kutlayarak efsaneyi andı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Messi, attığı golü Maradona'nın Newell's formasıyla kutlayarak efsaneyi andı

30.11.2020 16:46 | Son Güncelleme: 30.11.2020 17:01

Barcelona, sahasında Osasuna'yı 4-0 mağlup ettiği maçta ağları havalandıran Lionel Messi, attığı golü Barcelona formasının altına giydiği Maradona'nın Newell's formasını gösterek kutladı ve golü efsane isme adadı.

İspanya La Liga'nın 11. haftasında Barcelona, sahasında Osasuna'yı 4-0 mağlup etti. Camp Nou'daki mücadelede rahat bir oyun çıkaran Katalan ekibinde Lionel Messi ise attığı gol ile efsane Diego Maradona'yı andı.

1993 yılında Newell's Old Boys forması giyen Maradona, aynı zamanda Messi'nin de altyapısından yetiştiği Newell's formasıyla hazırlık maçında Emelec'e gol atarak kırmızı-siyahlı formayla sadece 1 kez gol sevinci yaşamıştı. O gol atıldığında 6 yaşındaki Messi de tribündeydi.

Messi, attığı golü Maradona'nın Newell's formasıyla kutlayarak efsaneyi andı

ATTIĞI GOL MARADONA'NIN GOLÜNE BENZİYOR

Messi, Osasuna filelerini havalandırdığı golle adeta Maradona'nın o golünü taklit etti. Benzer driplinglerle gelen Messi, tıpkı Maradona gibi ceza sahasının dışından slalomun tersine bir vuruş yaptı. İki gol arasındaki tek fark Messi'nin sola, Maradona'nın sağa dripling yapmasıydı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Koronavirüs aşısından müjdeli haber! Ciddi vakalarda yüzde 100 etki sağladı
Koronavirüs aşısından müjdeli haber! Ciddi vakalarda yüzde 100 etki sağladı
Ankara kulislerini sallayan anket! Bugün seçim olsa barajı yalnızca 3 parti geçebiliyor
Ankara kulislerini sallayan anket! Bugün seçim olsa barajı yalnızca 3 parti geçebiliyor
Yeni kısıtlamalar için karar günü! Toplantı başladı, gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada
Yeni kısıtlamalar için karar günü! Toplantı başladı, gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada
Messi, attığı golü Maradona'nın Newell's formasıyla kutlayarak efsaneyi andı

NEWELL'S FORMASIYLA SEVİNDİ

Messi, gol sevincinde Barcelona formasının altına giydiği Maradona'nın Newell's formasını çıkardı. Ellerini gökyüzüne doğru kaldıran Lionel Messi, golünü vatandaş Maradona'ya adadı.

Messi, attığı golü Maradona'nın Newell's formasıyla kutlayarak efsaneyi andı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Osman Kavala Cevdet Yılmaz Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Beyonce Kenan Işık Acun Ilıcalı Diego Armando Maradona
Spor Samatta Fuat Çapa Ozan Tufan Serdar Aziz Robert Prosinecki
Tüm Haberler Bursa Kabine Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Messi, attığı golü Maradona'nın Newell's formasıyla kutlayarak efsaneyi andı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 17:01:17. #1.14#
title