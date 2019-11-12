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MESS, 'dijital fabrika' kuruyor

MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, "60'ıncı yılımızda, yeni nesil sendikacılık vizyonumuzun ilk icraatı olan teknoloji merkezimizi, yani MEXT'i ilk kez duyurmanın heyecanını yaşıyoruz" dedi.

12.11.2019 14:58 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:58
MESS, 'dijital fabrika' kuruyor

MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, "60'ıncı yılımızda, yeni nesil sendikacılık vizyonumuzun ilk icraatı olan teknoloji merkezimizi, yani MEXT'i ilk kez duyurmanın heyecanını yaşıyoruz" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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