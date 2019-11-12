MESS, 'dijital fabrika' kuruyor

12.11.2019 14:58 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:58

MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, "60'ıncı yılımızda, yeni nesil sendikacılık vizyonumuzun ilk icraatı olan teknoloji merkezimizi, yani MEXT'i ilk kez duyurmanın heyecanını yaşıyoruz" dedi.