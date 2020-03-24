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Fatih Terim, Merve Terim, Spor

Merve Terim Çetin: Dualarınızda babam olsun

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yeni tip corona virüse yakalandığını açıklamasının ardından kızı Merve Terim Çetin'den duygusal paylaşımlar geldi.

24.03.2020 09:24 | Son Güncelleme: 24.03.2020 09:24
Merve Terim Çetin: Dualarınızda babam olsun

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yeni tip corona virüse yakalandığını açıklamasının ardından kızı Merve Terim Çetin'den duygusal paylaşımlar geldi.

Merve Terim Çetin, takipçilerinden dualarını eksik etmemelerini istedi.

Merve Terim Çetin'in paylaşımı

Herkesin mesajlarını ve telefonlarını görüyorum ama korkudan elimi kaldıracak gücüm yok. Sevdiklerimi duyunca daha çok ağlıyorum. Güçlü de olamıyorm çünkü çok korkuyorum ve öfkeme engel olamıyorum. Herkese ilgisi ve sevgisi için sonsuz teşekkürler. Gücüm olduğunda teker teker döneceğim dualarınızda Aslan Babam olsun. Sabah oldu ama hala haber alamadık. Gecesi nasıl geçti, uyandı mı, yanında kimse olmadığı için haber alamamak berbat. Rabbime sığındım, belki de 40 senedir durmadın adam, senin duracağın yok. Ben seni dinlendirmeyi bilirim dedi kendince. Bugüne daha iyi uyan Babam.

Kaynak: Hürriyet

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