Merve Boluğur maskeyi taktı!
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Merve Boluğur maskeyi taktı!

Merve Boluğur maskeyi taktı!
Hürriyet - Haberler | Magazin

HASTALIK GEÇMEZMerve Boluğur, pandemi döneminde maske kuralına uymadığı haberleriyle birçok kez gündeme geldi.

HASTALIK GEÇMEZ

Merve Boluğur, pandemi döneminde maske kuralına uymadığı haberleriyle birçok kez gündeme geldi. Ünlü oyuncuya iki kez de para cezası kesildi. Buna rağmen maske takmamakta direten Boluğur, muhabirlere yaptığı "Benden hastalık değil, sağlık geçer" açıklamasıyla da uzun süre konuşuldu.

HAVAMDA DEĞİLİM

Boluğur önceki gün Nişantaşı'ndaydı. ve bu kez burnunu açıkta bıraksa da maskesini takmıştı. Kıyafetiyle dikkat çeken genç oyuncu, muhabirleri görünce surat astı. Soruları "Bugün havamda değilim" diyerek yanıtsız bırakan Boluğur, hızlı adımlarla uzaklaştı.

Kaynak: Hürriyet

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