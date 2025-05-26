Deneyimli futbolcu Dries Mertens'in sarı-kırmızılı takımdaki geleceği belirsizliğini korurken, kulüp içinden gelen bilgiler Mertens gidiyor mu tartışmalarını daha da alevlendirdi. Şampiyonluk kutlamalarında geleceği hakkında net konuşmayan yıldız futbolcu için "Mertens Galatasaray'dan ayrılacak mı?" sorusu daha da kritik bir hal aldı. Peki, Mertens gidiyor mu? Mertens Galatasaray'dan ayrılacak mı?

MERTENS GİDİYOR MU?

Galatasaray'ın Belçikalı oyuncusu Dries Mertens'in sahneye çıkışı duygusal anlara sahne oldu. Eşi Katrin Kerkhofs ve oğlu Ciro Mertens ile sahnede yer alan Dries Mertens, Galatasaray taraftarına veda ederken duygulandı. Belçikalı oyuncu, eşi ile sahneye çıkarken gözyaşlarına hakim olmadı. Ayrıca Galatasaraylı taraftarlar, törenin sunucusu ile birlikte Belçikalı oyuncunun oğlu Ciro Mertens'i anons etti.