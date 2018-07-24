Mert Nobre'nin Yeni Adresi Gençlerbirliği
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un sözleşmesini feshettiği Mert Nobre, Gençlerbirliği'yle anlaştı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Mert Nobre'yi transfer etti.
Transfer çalışmalarına devam eden başkent temsilcisi, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un sözleşmesini feshettiği 37 yaşındaki golcü futbolcuyu kadrosuna kattı. Kırmızı-siyahlı ekip, Mert Nobre ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de play-off da dahil olmak üzere 30 maça çıkan Nobre, 12 gol kaydetti.
FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'TA DA OYNADI
Tecrübeli golcü Nobre, bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da forma giymişti.
Transferde hareketli bir gün geçiren Gençlerbirliği, İzlandalı milli stoper Kari Arnason ve kaleci Emrullah Şalk ile birer yıllık sözleşme imzalamıştı.
YORUMLAR (3)
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bir vanlı olarak beşiktaşdan nefret ediyorlarrrCevap Yaz Yayından Kaldır
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YETER ARTIK BIRAKTA BİRAZDA BAŞKALARI EKMEK YESİN DAHA NEREYE KADAR GÖTÜRECEKSİN KEFENİN CEBİ YOK BUNU ÖĞRENMEDİN Mİ HALACevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu mecali kalmamış adamlarla oradan da düşersinizCevap Yaz 3 Yayından Kaldır