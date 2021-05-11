Mert Müldür, Altay Bayındır'ın paylaşımına sarı-lacivert kalp emojisi bıraktı

Sassuolo'da forma giyen Mert Müldür, Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'ın paylaşımının altına yaptığı yorumla sarı-lacivertlileri heyecanlandırdı. Milli futbolcu, başarılı kalecinin paylaşımına alev ve sarı-lacivert kalp emojisi bıraktı. Yaşanan bu gelişmenin ardından Mert'in önümüzdeki sezon Gökhan Gönül'ün yerine düşünüldüğü iddiaları gündeme geldi.