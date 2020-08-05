Mert Hakan Yandaş, "Limitsiz" paylaşımıyla TFF'nin F.Bahçe'ye verdiği harcama limitine gönderme yaptı Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varan Mert Hakan Yandaş, instagram'dan flaş bir paylaşımda bulundu. Mert Hakan paylaşımına "Limitless" yazarak, TFF'nin sarı-lacivertliler için belirlediği harcama limitine gönderme yaptı.

Sivasspor'daki sözleşmesinin bitmesinin ardından Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varan Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Sarı-lacivertli kulübün, harcama limitlerinin, beklenenden az açıklanmasının ardından Mert Hakan Yandaş transferinin gerçekleşmeyeceği öne sürüldü. Ancak Mert Hakan Yandaş, bu iddialara yaptığı paylaşımla cevap verdi. EN ÇOK KONUŞULAN KONULARDAN OLDU 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, antrenman yaptığı bir videoyu Instagram hikayesinde paylaşarak, "Limitless (Limitsiz/Sınırsız)" notunu düştü. Başarılı futbolcunun bu paylaşımı, sosyal medya kullanıcıları tarafından en çok konuşulanlar arasına girdi.