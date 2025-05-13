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Mert Hakan Yandaş'ın ayağı mı kesilecek? Mert Hakan Yandaş taburcu oldu mu?

Mert Hakan Yandaş'ın ayağı mı kesilecek? Mert Hakan Yandaş taburcu oldu mu?
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Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın sağlık durumu hakkında bir açıklama yayınladı. Peki, Mert Hakan Yandaş taburcu oldu mu? Mert Hakan Yandaş'ın ayağı mı kesilecek?

Fenerbahçe Kulübü, Mert Hakan Yandaş'ın sağlık durumuyla ilgili haberleri yalanlayarak, oyuncunun taburcu olmaya hazırlandığını duyurdu. Sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş'ın kaptığı enfoksiyon nedeniyle ayağının kesileceği iddia edilmişti. Mert Hakan Yandaş'ın ayağı mı kesilecek? Mert Hakan Yandaş taburcu oldu mu?

MERT HAKAN YANDAŞ'IN AYAĞI MI KESİLECEK?

Süper Lig devi Fenerbahçe, bir süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Mert Hakan Yandaş'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüp Mert Hakan'ın sakatlık durumuyla ilgili çıkan haberleri yalanladı.

''TABURCU OLMAYA HAZIRLANMAKTADIR''

Fenerbahçe açıklamasında, ''Bugün Oda TV kanalının oyuncumuz Mert Hakan Yandaş'ın sağlık durumu ile ilgili yaptığı haber bütünüyle yalandır. Daha önce açıkladığımız gibi başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuz taburcu olmaya hazırlanmaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.'' ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Oda TV, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın sağlık durumuyla ilgili bir haber paylaşmış ve yer alan haberde tecrübeli oyuncunun enfeksiyon sebebiyle ayağının kesilebileceği iddia edilmişti.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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