Mert Hakan, İstanbul'u Yunan şehri ilan eden Olympiakos Başkanı'nı unutmadı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Belçika ekibi Royal Antwerp'i 3-0 yenerek D Grubu'ndaki ilk galibiyetini aldı. Maçın ilk golünü atan Mert Hakan Yandaş, karşılaşma sonrası Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis'i unutmadı.

"ŞEHRİMİZDE KAZANDIK"

Olimpiakos'un sahibi Marinakis, İstanbul'daki 3-0 kazanılan Fenerbahçe maçı sonrası, İstanbul'u Yunan şehri ilan etmişti. Marinakis, "Şehrimiz İstanbul'da kazanmak çok önemliydi. Kendi şehrimizde kazandık. Tarihi anlara tanıklık ettik. Bunu, tüm Yunan halkına armağan ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

"HER ŞEYİN BİLİNCİNDEYİZ"

Mert Hakan, "Fenerbahçe kaptanı olarak sahaya çıktım, gurur duydum. Layık olmak için elimden geleni yapıyorum. Şimdi Olympiakos'u orada yenerek başkanlarına bir cevap vereceğiz. Biz her şeyin bilincindeyiz" diye konuştu.

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